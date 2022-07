Club gewinnt Derby gegen Fürth - St. Pauli rettet späten Punkt

Am Samstag gewann Nürnberg das prestigeträchtige Derby gegen Fürth, Aufsteiger Kaiserslautern punktete in Kiel. St. Pauli rettete einen späten Punkt in Hannover.

Daferners Brust und die Joker - Club gewinnt Derby gegen Fürth

Der 1. FC Nürnberg hat das Frankenderby am Samstagnachmittag gegen die SpVgg Greuther Fürth gewonnen - und das hochverdient. Die Mannschaft von Trainer Robert Klauß, bei der Youngster Castrop sein Startelf-Debüt samt frühem Pfostenschuss gab, gewann das prestigeträchtige Duell mit 2:0. Das Sturmduo Duah/Daferner sorgte für viel Schwung und nach einer Energieleistung von Vorbereiter Handwerker auch für das 1:0 - Daferner lenkte die Kugel mit der Brust über die Linie. Im zweiten Durchgang wurden die Gäste aus Fürth etwas mutiger, Mathenia verhinderte den Ausgleich gegen Raschl. Doch schlussendlich blieben die Nürnberger gefährlicher und machten durch eine Co-Produktion der Joker Wekesser, Duman und Torschütze Wintzheimer mit dem zweiten Tor den Deckel drauf.

Boyd kontert Reeses Doppelpack - FCK punktet in Kiel

Aufsteiger Kaiserslautern holt nach dem Auftaktsieg gegen Hannover beim Duell in Kiel einen Zähler. Das 2:2-Unentschieden war abgesehen von der Anfangsviertelstunde über weite Strecken ein Schlagabtausch. Das Spiel kippte zunächst zugunsten der Pfälzer dank Ritters Dribbling, das Hanslik mit der Führung veredelte. Die Holsteiner waren in der Offensive bis zur Pause arg harmlos, doch nach dem Wechsel drehte Holstein-Stürmer Reese auf. Binnen sechs Minuten führten die Norddeutschen, doch das Oberwasser hielt nicht lange, denn Boyd glich fast postwendend aus. Kiel drängte in der Schlussviertelstunde, doch der FCK brachte den Punktgewinn über die Zeit.

Ein Eigentor hilft: Heidenheim feiert zweiten Sieg

Der 1. FC Heidenheim steht nach zwei Spielen bei sechs Zählern. Die Elf von Trainer Frank Schmidt hatte im Duell mit Aufsteiger Braunschweig zunächst das Glück des Tüchtigen - Buschs scharfe Hereingabe lenkte Strompf unglücklich in die eigenen Maschen. Die Eintracht mühte sich auf den Ausgleich, hatte auch einige wenige Möglichkeiten dazu. Eiskalt dagegen agierte der FCH, der dank Kleindiensts Kopfball zum 2:0 die Vorentscheidung erzwang. Den Schlusspunkt zum 3:0 setzte Sessa.

Elfmeterfrust für St. Pauli mit Happy End

Das Topspiel am Samstagabend in Hannover nahm für St. Pauli wegen einer Fehlentscheidung einen bitteren Verlauf und hatte doch ein Happy End parat. Die Hamburger legten zunächst einen Frühstart hin und gingen durch Eggestein schon nach vier Minuten in Führung. Die Partie bot in der Folge beste Unterhaltung mit Chancen auf beiden Seiten. Für den negativen Höhepunkt sorgte allerdings das Schiedsrichtergespann, das nach einer halben Stunde einen Handelfmeter pfiff. Fehlentscheidung. Kerk glich aus. Nach dem Wechsel drehten die Niedersachsen die Partie durch einen wuchtigen Schuss von Köhn dann endgültig. Allerdings schlug Str. Pauli in der Nachspielzeit zurück und rettete einen Punkt.

Düsseldorf fährt den zweiten Sieg ein

Sowohl Düsseldorf als auch Paderborn hatten ihre Partien am ersten Spieltag gewonnen, beide Trainer verzichteten dementsprechend auf Wechsel. Am Rhein entwickelte sich ein unterhaltsamer Kick mit vielen Chancen. Nach Sekunden scheiterte Conteh knapp, in der 2. Minute machte es Kownacki auf der anderen Seite besser - 1:0 für die Fortuna. Nach Justvans ganz feinem Pass war aber Platte mit dem Ausgleich zur Stelle (21.), ehe Hennings Düsseldorf zurück in Front brachte (30.) - gleichzeitig der Pausenstand. Der auffällige Platte hatte in der 59. Minute den erneuten Ausgleich auf dem Fuß, genauso wie Hünemeier mit einem Distanzschuss (81.). Letztlich brachte die Fortuna den Sieg über die Zeit und hält sich in der jungen Saison weiter schadlos.

Starker Manu jubelt wieder mit Hut

Der Darmstädter Fehlstart und die zahlreichen Personalsorgen hatten Folgen: Vier Wechsel nahm Torsten Lieberknecht gegen Sandhausen vor, die unveränderten Hardtwälder hatten zum Auftakt überraschend Bielefeld geschlagen. Manu nutzte ein Missverständnis in der SVS-Abwehr in der 9. Minute und jubelte wie schon einmal in der Vergangenheit mit einem Anglerhut. Doch Sandhausen schlug aus dem Nichts zurück, bei einer Standardsituation war Zhirov zur Stelle (24.). Nach der Pause durfte dann Abwehr-Neuzugang Zimmermann für Darmstadt debütieren - und vorne war Marvin Mehlem zur Stelle, nachdem Manu klasse durchgesteckt hatte (55.). Kurz danach musste der überragende Mann angeschlagen raus, ebenso wie zuvor schon Youngster Riedel. Da es danach keine hochkarätigen Chancen mehr zu sehen gab, blieb es beim 2:1 für die Lilien, die nun die ersten Punkte auf dem Konto haben.