Club-Frauen prangern "strukturelle DFB-Defizite" an - und fordern männliche Referees

In der Frauen-Bundesliga kämpft Aufsteiger Nürnberg gegen den Abstieg. Spätestens nach dem 0:4 in Bremen am vergangenen Samstag beschäftigt den Club allerdings vor allem das Schiedsrichter-Thema.

Verschiedene Gefühlswelten: Michelle Ulbrich lässt sich feiern, die Nürnbergerinnen sind bedient. imago images