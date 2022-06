Club-Fans wählen Tempelmann zum Spieler der Saison

Die Fans des 1. FC Nürnberg haben die Leistungen von Lino Tempelmann in der vergangenen Saison honoriert und die Freiburger Leihgabe zum Spieler der Saison gewählt.

Über 6.000 Fans des FCN haben an der Wahl auf der Vereins-Website teilgenommen - und 27,47 Prozent gaben ihre Stimme Mittelfeldmann Lino Tempelmann. Der Neuzugang, vom SC Freiburg ausgeliehen und mittlerweile bis Sommer 2023 an die Franken gebunden, überzeugte die Anhängerschaft mit seinem Vorwärtsdrang, der auch zu vier Toren und fünf Assists führte. Dies und der Notenschnitt von 3,19 brachten dem 23-Jährigen zudem einen Platz in der Kategorie "auffällig" der kicker-Rangliste "offensives Mittelfeld" in diesem Sommer.

"Ich fühle mich sehr geehrt, dass ihr Club-Fans mich zu eurem Spieler der Saison gemacht habt. Ich freue mich, weiterhin ein Teil dieses großen Club zu sein und bin sehr motiviert, in der neuen Saison wieder anzugreifen", wird Tempelmann auf der Vereins-Website zum Wahlausgang zitiert.

Mathenia von eins auf drei

Hinter Neuzugang Tempelmann, im Winter in der Gunst der Club-Fans noch Fünfter, wurde Mittelfeld-Kollege Mats Möller Daehli mit rund 23 Prozent der Stimmen Zweiter. "Winter-Primus" Christian Mathenia landete auf Rang drei (13 Prozent) - noch vor Innenverteidiger Christopher Schindler und U-21-Nationalspieler Tom Krauß, der den Verein verlassen wird.