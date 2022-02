Club-Debakel gegen Schlusslicht Ingolstadt - FCH nach Mohr-Doppelpack Dritter

Was für ein heftiger Rückschlag für den Club: Schlusslicht FC Ingolstadt überraschte mit einem frechen Auftritt in Nürnberg und einem 5:0. Heidenheim dagegen bleibt oben dran, der FCH siegte verdient gegen Hannover.

Furioser FCI sendet in Nürnberg ein Lebenszeichen

Was für ein heftiger Rückschlag für einen über weite Strecken desolaten Club: Schlusslicht FC Ingolstadt überraschte mit einem frechen Auftritt in Nürnberg, gewann 5:0 und jubelte über den dritten Saisonsieg. Die Schanzer ließen erst zwei klasse Chancen ungenutzt, ehe Pick und Eckert Ayensa doppelt für die Gäste trafen. Der Club fand überhaupt nicht ins Spiel und kassierte noch vor der Pause gegen furiose Ingolstädter durch das vierte Saisontor von Bilbija das 0:3. Die desolaten Nürnberger schluckten kurz nach der Pause durch Schmidt das vierte und in der 80. Minute durch Sulejmani das fünfte Gegentor. Für den Club ein heftiger Rückschlag mit Blick nach oben, für Ingolstadt ein äußerst wichtiges Lebenzeichen im Abstiegskampf.

Slapstick-Tor bringt Heidenheim in Fahrt - und auf Rang drei

Während der Club Federn ließ, untermauerte Heidenheim seine Ansprüche. Eine Slaptick-Einlage von Hannover mit Hults Eigentor brachte den FCH früh in Führung, Mohr legte nach einer guten halben Stunde für die überlegene Heimelf nach. Der Anschluss kurz später durch Beier - der Treffer zählte erst nach Videobeweis - kam aus dem Nichts, Mohrs Traumtor kurz nach dem Kabinengang entschied das Spiel vorzeitig. Der FCH rückt auf Rang drei vor.