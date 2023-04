Club-Amateure: Grauer April, ungewisse Zukunft

Der Motor der Nürnberger U 23 ist im April ordentlich ins Stocken geraten. Drei der vergangenen vier Partien gingen verloren, jedes Mal hagelte es vier Gegentore. Der Coach verweist auf Parallelen zu Dayot Upamecano.

MEHR ZUR REGIONALLIGA BAYERN Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Der Monat begann mit einem 0:4 bei der SpVgg Unterhaching. Beim 3:4 gegen Schweinfurt leistete sich der Tabellenvierte ungewohnte Abwehrschnitzer durch den Profi Sadik Fofana und Keeper Nikolai Kemlein. Die Partie beim TSV Buchbach gaben die Mittelfranken nach einer 3:1-Führung innerhalb weniger Minuten aus der Hand (3:4).

Trainer Vincent Novak weiß die Ergebniskrise derweil einzuordnen: "Haching ist wie ein Drittligateam. Gegen Schweinfurt hatten wir eigentlich die Kontrolle, die individuellen Fehler waren unglücklich. Aber das ist Dayot Upamecano in der Champions League auch passiert." Mehr Sorgen bereitet dem Slowaken die Pleite in Buchbach: "Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht und leisten uns acht schwache Minuten."

Ein Grund liegt in den kräftezehrenden englischen Wochen zuvor. Andererseits sei dies bei Reserveteams in dieser Phase typisch. Im letzten Saisondrittel ändert sich die Teamstruktur. Es kommen nun Profis dazu, um Spielpraxis zu sammeln. Zudem drängen aus der U 19 Youngsters wie Pascal Fuchs (18) und Can Uzun (17) in den Kader. Die Akteure mit auslaufenden Verträgen erfahren, ob es für sie weitergeht. Zudem bleibt die Ligazugehörigkeit ab Sommer weiter ein Thema. Steigen die Profis in die 3. Liga ab, droht der U 23 die Bayernliga.