Clippers schlagen Lakers - Doncic erneut zum All-Star ernannt

Die Clippers haben das Derby in Los Angeles gegen die Lakers mit 111:110 (50:54) gewonnen. Luka Doncic wird derweil auch in diesem Jahr am NBA All-Star Game teilnehmen.

Durch den knappen Erfolg gegen die Lakers, die ohne Superstar Lebron James auskommen mussten, verdrängten die Clippers ihren Stadtrivalen in der Tabelle der Western Conference vom achten Platz. Die Lakers mussten im fünften Spiel nacheinander auf ihren verletzten Superstar LeBron James verzichten.

In einer spannenden Schlussphase gab es allein in den letzten 63 Sekunden sechs Führungswechsel. Nachdem Anthony Davis (30 Punkte, 15 Rebounds) zwölf Sekunden vor der Schlusssirene die Lakers mit 110:109 in Führung gebracht hatte, traf auf der Gegenseite Reggie Jackson (25 Punkte) spielentscheidend für die Clippers, bei denen Isaiah Hartenstein sechs Zähler verbuchte. "Es ist eine harte Niederlage, weil sie jetzt an uns vorbei sind", sagte Davis nach dem Spiel. "Wir müssen jetzt einen Weg finden."

Durchaus überraschende Siege gab es für die Atlanta Hawks und Toronto Raptors: Die Hawks setzten sich gegen das Spitzenteam der Western Conference, die Phoenix Suns, mit 124:115 (64:61) durch. Dabei überragte Trae Young mit 43 Punkten. Die Raptors schlugen die derzeit beste Mannschaft der Eastern Conference, die Chicago Bulls, mit 127:120 (54:50) nach Verlängerung. Mit Fred van Vleet, Pascal Siakam, OG Anunoby und Scottie Barnes erzielten vier Akteure der Raptors über 20 Zähler.

Doncic wieder beim All-Star-Wettbewerb

Luka Doncic wird derweil auch in diesem Jahr am All-Star Game teilnehmen. Wie die NBA bekanntgab, ist Doncic von den Cheftrainern der Liga in den Kader für das Show-Spiel gewählt worden. Für Doncic wird es die dritte All-Star-Teilnahme in Folge sein.

Nachdem Fans, Journalisten und Spieler die beiden Startformationen der Eastern und Western Conference für das NBA All-Star-Spiel bestimmt hatten, wählten Trainer die jeweils sieben Reservisten pro Conference. Auch James Harden hat es geschafft: Für den Guard der Brooklyn Nets ist es die zehnte Teilnahme in Folge. Chris Paul von den Phoenix Suns wird zum zwölften Mal in seiner Karriere am All-Star-Spiel teilnehmen.

Die beiden Superstars James und Kevin Durant werden am 10. Februar aus allen gewählten All-Stars die beiden Mannschaften bestimmen, die sich am am 20. Februar in Cleveland gegenüberstehen werden.