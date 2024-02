Clippers patzen gegen New Orleans - Letzter Vorhang für Schröder?

Dennis Schröder hat mit den Toronto Raptors nach zuletzt drei Niederlagen wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. War es das letzte Spiel des Braunschweigers für die Kanadier? Die NBA am Donnerstag.

Ordentliche Vorstellung in Charlotte: Dennis Schröder. NBAE via Getty Images

DBB-Kapitän und WM-MVP Dennis Schröder siegte mit den Raptors mit 123:117 bei den Charlotte Hornets, denen auch der Karriere-Bestwert von Miles Bridges (45 Punkte) nicht half, um das Spiel zu gewinnen. Schröder, der vor der Trade Deadline als einer der Wechselkandidaten gehandelt wird, kam auf 16 Punkte und fünf Assists. Toronto verbesserte sich auf 18-33 und damit seine Playoff-Aussichten minimal. Die Hornets (10-40) müssen auf ein Wunder hoffen.

McCollum knipst den Clippers die Lichter aus

Eine Niederlage kassierte Daniel Theis mit den zuvor so starken Los Angeles Clippers (34-16) beim 106:117 gegen die New Orleans Pelicans (30-21), womit die Serie von zuletzt vier Siegen endete. Als Tabellenvierter liegen die Clippers in der engen Spitzengruppe der Western Conference aber gut im Rennen. Theis kam in lediglich sieben Einsatzminuten auf zwei Punkte von der Linie. Protagonisten in diesem Spiel waren C. J. McCollum (25 Punkte, fünf Dreier), Zion Williamson (21) auf der einen und James Harden (19, fünf Dreier) auf der anderen Seite.

Jimmy Butler indes führte die Miami Heat (28-24) mit seinem ersten Triple-Double nach über zwei Jahren (17/11/11) zum 116:104-Erfolg über die San Antonio Spurs (10-41), für die Victor Wembanyama ein Double-Double (18/13) auflegte. Topscorer in diesem Duell war Heat-Shooter Tyler Herro (24).

Cavs bei sieben - Curry wirft selten

Den siebten Sieg in Serie holten die Cleveland Cavaliers (33-16) um Donovan Mitchell (40) beim 114:106 bei den Washington Wizards (9-41). Den US-Hauptstädtern rücken im Keller der Eastern Conference die Detroit Pistons (7-43) allmählich näher, die überraschend mit 133:120 bei den Sacramento Kings (29-21) triumphierten. Detroits Point Guard Jaden Ivey stellte mit 37 Punkten einen neuen Karrierebestwert auf.

An der Spitze im Osten thronen weiter die Boston Celtics (39-12) - ihrer Favoritenrolle gegen die Atlanta Hawks (22-29) per 125:117 gerecht werdend. Kristaps Porzingis ragte mit 31 Punkten heraus. Verfolger Philadelphia 76ers (30-20), der wochenlang auf den am Knie verletzten Joel Embiid verzichten muss, unterlag zu Hause gegen die Golden State Warriors (23-25) mit 104:127. Die "Dubs" verbesserten ihre Aussichten auf die Playoff-Teilnahme trotz eines diesmal unauffälligen Steph Curry (neun Punkte bei nur sieben Würfen aus dem Feld).