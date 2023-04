Clippers klauen Spiel eins in Phoenix - Bucks doppelt geschockt

Begleitet von einigen Schreckmomenten sind die Play-offs in der NBA gestartet. Komplett daneben ging der Auftakt für Bucks und Suns.

Der lockere Favoritensieg gelang am Sonntag (Ortszeit) nur den Denver Nuggets. Der West-Primus löste seine erste Aufgabe der Serie gegen die Minnesota Timberwolves ohne große Nebengeräusche mit 109:80. Beim Start-Ziel-Sieg konnten die über das Play-in-Turnier in die erste Runde gerutschten Gäste nur bis Mitte des zweiten Vierteles mithalten. Doch unter dem Strich waren Jamal Murray (24/8/8) und Nikola Jokic (13/14/6) zu stark. Alle Starter der Nuggets punkteten zweistellig, die "Garbage Time" begann zeitig in der Mile High City.

Ansonsten hagelte es Heimniederlagen. Nach den Memphis Grizzlies (112:128 gegen die Los Angeles Lakers) verloren auch die Phoenix Suns und die Milwaukee Bucks ihre Auftaktspiele vor eigenem Publikum gegen niedriger gesetzte Teams.

Butler zeigt das Play-off-Gesicht

Besonders bitter verlief der Abend für die Bucks, die früh im Spiel gegen die Miami Heat (117:130) ihren Superstar Giannis Antetokunmpo verloren. Der Grieche krachte nach einem Zug zum Korb und Kontakt mit Kevin Love ziemlich hart mit dem Rücken auf den Court und konnte danach nicht mehr weitermachen. Eingehendere Untersuchungen laufen noch, erste Einblicke brachten immerhin keine schwere Verletzung zum Vorschein.

Die Heat konnten sich von Beginn an auf Jimmy Butler verlassen, der mit 35 Zählern und elf Assists mal wieder sein Play-off-Gesicht zeigte. Center Bam Adebayo (22/9/7) und Routinier Love (18, vier Dreier) hatten ihren Anteil am Sieg. Wermutstropfen: Point Guard Tyler Herro (12) brach sich bei einem Sprung zum Ball die Hand und fällt nun aus.

Westbrook Zünglein an der Waage

In der erwartet engen Serie zwischen den Los Angeles Clippers und den Phoenix Suns haben sich die Kalifornier zum Start einen Vorteil erarbeitet. Angeführt von Kawhi Leonard mit 38 Punkten - Paul George fehlte verletzt - gelang ein 115:110-Auswärtserfolg gegen Kevin Durant (27 Punkte), Chris Paul (7/11/10), Devin Booker (26) & Co. Für Durant war es die erste Niederlage im Trikot der Suns seit seinem Wechsel im Februar.

Zum Zünglein an der Waage wurde in der Crunchtime der oft kritisierte Russell Westbrook , der zwar in der Offense kaum glänzen konnte (3 von 19 aus dem Feld!), mit wichtigen Rebounds (11), Blocks (3) und Steals (2) in der Abwehr dafür umso mehr. "Was auch immer nötig ist, um zu gewinnen, das mache ich", sagte Westbrook, der wenige Sekunden vor Schluss Booker beim Wurf blockte und den ins Aus springenden Abpraller gerade noch rechtzeitig dem Gegner ans Bein war, so dass die Clippers den entscheidenden Ballbesitz erhielten.

Wann kehrt Morant zurück?

Ähnlich wie den Bucks war es früher am Sonntag den Memphis Grizzlies bei ihrer Heimniederlage gegen die Lakers ergangen, auch sie verloren ihren Top-Mann. Ja Morant war Mitte des letzten Viertel auf seine ohnehin schon lädierte rechte Hand gefallen, unter starken Schmerzen verließ er umgehend das Parkett - das bis dahin enge Spiel ging schließlich glatt verloren. "Ich habe starke Schmerzen", sagte Morant hernach, ein Einsatz in Spiel zwei in der Nacht zum Donnerstag (1.30 Uhr MESZ) sei "gefährdet".