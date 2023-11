Clippers-Coach Lue und das Harden-Problem

James Harden hat seinen Trade bekommen und spielt seit ein paar Partien für die Los Angeles Clippers. Wirklich rund läuft es noch nicht. Auf Coach Tyronn Lue wartet eine Mammutaufgabe.

Er hat also seinen Willen bekommen. James Harden wollte nicht mehr in einem von Daryl Morey geführten Team spielen und weigerte sich, für die Philadelphia 76ers aufzulaufen. Ein Trade stockte zunächst, doch am Ende klappte es mit dem Wunsch von "The Beard", der nach Los Angeles zu den Clippers wechselte.

Aber im neuen Team läuft es noch überhaupt nicht rund. In vier Spielen mit den Clippers gab es für Harden & Co. vier Niederlagen. L.A. steht nach einem enttäuschenden Start mit nur drei Siegen aus neun Spielen da. "Er ist zu höflich", sagte Coach Tyronn Lue zuletzt zu den ersten Auftritten von Harden.

Dann ging der Trainer mehr ins Detail: "Er hat die letzten zwei oder drei Jahre die Liga bei den Assists angeführt. Er hat Spielzüge für andere kreiert, hat das Pick-n-Roll gelaufen. Er ist großartig. Wir müssen ihm erlauben, er selbst zu sein. Ich denke, die ganze Gruppe hat das gehört und versteht es auch. Jetzt fühlt er sich etwas komfortabler, aber er will keinem auf die Füße treten. Und ich verstehe das, dass er Respekt vor Paul George, Kawhi Leonard und Russell Westbrook hat, weil alle schon hier waren. Aber wir brauchen es, dass James wie James spielt und sich nicht verstellt - und das liegt es an mir, dass ich das hinbekomme."

"Viel schwerer geht es eigentlich nicht"

Und genau darin liegt das große Problem. Lue muss es hinbekommen, die "Big Four" bestehend aus Harden, Westbrook, Leonard und George irgendwie zusammenzubringen. Alle spielen sehr dominant, haben gerne den Ball. Bisher funktioniert es noch nicht, aber die Saison ist natürlich noch am Anfang, es gibt noch reichlich Zeit, ehe es in den Play-offs zur Sache geht.

Dennoch ist klar, die Aufgabe ist immens schwer für den Headcoach. "Du kriegst einen Spieler, der balldominant ist, der mit Westbrook startet. Wenn man jetzt sagt, was sind die schwierigsten Aufgaben, die man so während einer Saison lösen muss als Trainer? James Harden neben Russell Westbrook einzubauen in einem Team mit Paul George und Kawhi Leonard. Ich glaube, viel schwerer geht es eigentlich nicht. Du musst deine ganze Rotation neu fassen. Du musst schauen, wie verteilst du jetzt die Abschlüsse", sagte der deutsche Basketballexperte André "Dré" Voigt in seinem Podcast "Got Nexxt".

Genau darin liegt nun die Aufgabe für Lue und sein Trainerteam. Die vier Stars müssen harmonieren. Tun sie das, sind die Clippers einer der ganz heißen Anwärter auf den Titel. Die nächste Chance, zusammen zu bestehen, gibt es in der Nacht auf Mittwoch (4 Uhr, MEZ) gegen den Meister aus Denver.