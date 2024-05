Mobleys Block verhindert dritten Magic-Sieg - Sixers klauen Spiel 5 in New York

Die Orlando Magic sind dicht dran am dritten Sieg gegen die Cleveland Cavaliers - doch Franz Wagner kommt beim entscheidenden Versuch nicht durch. Milwaukee und Philadelphia verkürzen. Die NBA Playoffs am Mittwochmorgen.

Nach zwei dominanten Heimspielen und dem 2:2-Ausgleich in den Conference-Viertelfinals gegen die Cavs waren die Magic guter Dinge nach Ohio gefahren. Ein enges Spiel später führt Cleveland jedoch wieder in dieser Serie und braucht nur noch einen weiteren Spielgewinn, um den Kontrahenten auszuschalten.

Beim 103:104 waren die Gäste aus Florida viel dichter am Erfolg dran als in den ersten beiden Partien zum Auftakt. Sechs Sekunden vor Schluss zog Franz Wagner zum Korb - den Ausgleich im Blick. Doch Evan Mobley hatte etwas dagegen, der 22-jährige Forward der Cavs blockte den gleichaltrigen Weltmeister. Orlando musste foulen, Cleveland blieb an der Linie nervenstark. Am Ende konnte Paolo Banchero per Dreier nur noch zum Endstand verkürzen.

NBA Playoffs Die Conference-Viertelfinals

Mit dem finalen Treffer stockte Banchero sein Konto an diesem Abend auf 39 Punkte auf (8 Rebounds, 4 Assists), während Wagner (14 Punkte, 5 Rebounds, 6 Assists) nicht an seine Galavorstellung im vierten Duell heran kam, Bruder Moritz sammelte acht Zähler und zwei Rebounds. Die beiden Berliner wurden wegen ihrer College-Vergangenheit an der nicht allzu weit entfernten University of Michigan von den Fans in Ohio konsequent ausgepfiffen und ausgebuht. Beim Gegner ragte derweil wie so oft Donovan Mitchell heraus (28), während Darius Garland auf 23 kam.

In der Nacht zum Samstag (1 Uhr MESZ) müssen die Magic in eigener Halle gewinnen, um das entscheidende siebte Spiel am 5. Mai zu erzwingen. Dann wiederum hätten die Cavs Heimvorteil.

Maxey düpiert die Knicks - Bucks kompensieren Giannis-Ausfall

Den vorzeitigen Einzug in die nächste Runde verpassten indes die New York Knicks um Isaiah Hartenstein. Der 25-jährige Center verlor im heimischen Madison Square Garden mit den New York Knicks mit 106:112 gegen die Philadelphia 76ers. Tyrese Maxey führte "Philly" zum wichtigen zweiten Sieg. Zunächst rettete der Guard sein Team mit einem weiten Dreier in die Verlängerung, um schließlich mit 46 Punkten (sieben Dreier), fünf Rebounds und neun Assists überragender Mann im Big Apple zu sein. Big Man Joel Embiid hatte im Vorfeld mit Migräne zu tun, schaffte aber dennoch ein Triple-Double (19/16/10).

Bester Werfer bei den Knicks war wieder Jalen Brunson mit 40 Punkten, Hartenstein kam in 27 Minuten auf sechs Punkte, sieben Rebounds und vier Assists. Den zweiten Matchball wollen die Knicks am Donnerstag (Ortszeit) in Philadelphia verwandeln, dann wiederum sicherlich wieder unterstützt von zahlreichen mitreisenden Fans.

Offen ist auch eine dritte Serie im Osten: Den ersatzgeschwächten Milwaukee Bucks gelang per 115:92-Erfolg gegen die Indiana Pacers das 2:3. Khris Middleton und Bobby Portis trugen ihr Team mit je 29 Punkten zum Sieg. Die beiden Stars Giannis Antetokounmpo und Damian Lillard fehlten abermals verletzt. Spiel sechs steigt am Freitag (Ortszeit) in Indianapolis.