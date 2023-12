Flacco schreibt Geschichte und führt Cleveland Browns in die Play-offs

Die Cleveland Browns haben sich dank eines 37:20 (34:17)-Heimerfolges über die New York Jets für die Play-offs in der NFL qualifiziert. Erneut wusste Quarterback Joe Flacco zu überzeugen, der NFL-Geschichte schrieb.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (MESZ) wusste beim elften Saisonsieg Clevelands erneut Quarterback Joe Flacco zu überzeugen - ausgerechnet gegen sein letztjähriges Team, dass sich auch nach der schweren Verletzung von Star-Quarterback Aaron Rodgers gegen ein weiteres Engagement des Super-Bowl-Siegers aus der Saison 2012 entscheid. Flacco war zunächst vertragslos geblieben, ehe er vor einem Monat bei den Browns anheuerte, die so auf die Verletzung ihres eigentlichen Starting-Quarterbacks Deshaun Watson reagierten.

Flacco schreibt NFL-Geschichte

Flacco warf drei Touchdown-Pässe und überbrückte mit seinem Passspiel insgesamt 309 Yards. Der 38-Jährige ist damit der erste Quarterback in der NFL-Geschichte, der in seinen ersten fünf Spielen für ein Team je mindestens 250 Passing Yards and mehrere Touchdowns geworfen hat.

Verzichten musste das Team aus dem US-Bundesstaat Ohio auf ihren Star-Receiver Amari Cooper (Hackenverletzung), nachdem dieser in der Vorwoche mit 265 gefangenen Yards Geschichte geschrieben hatte. Die Browns wussten den Ausfall aber zu kompensieren. Neben Tight End David Njoku mit sechs Catches für 134 Yards und Wide Receiver Elijah Moore (fünf Catches für 61 Yards sowie einen Touchdown) war auch Running Back Jerome Ford maßgeblich am Sieg seines Teams beteiligt. Neben 64 Rushing-Yards fing er auch zwei Pässe für 57 Yards, beide endeten in Touchdowns.

Punktereichster erster Durchgang seit 2019

In der ersten Hälfte setzte Flacco Ford zweimal in Szene, beim 50-Yard-Touchdown-Pass zur 34:14-Führung kurz vor der Halbzeit stellte er dabei sogar seine Fähigkeiten als "Scrambler" unter Beweis, nachdem er sich aus dem Druck der Jets-Defensive befreite und seinen Running Back in Szene setzte. Bereits zur Pause hatte es 34:17 gestanden, damit war es die punktereichste erste Halbzeit seit 2019, als die San Francisco 49ers und die New Orleans Saints 55 Punkte erzielten.

Für die Jets, die für ihre starke Defensive bekannt sind, bedeuten die 37 kassierten Punkte die meisten in der laufenden Spielzeit. Zwar gelang es ihnen, zwei Fumbles zu erzwingen, Flacco durch Defensive End Jermaine Johnson auch einmal zu intercepten und zum "Pick Six" in die Endzone zurückzutragen, doch dies war am Ende nicht genug, weil sich auch die eigene Offense um Quarterback Trevor Siemian gegen die ebenfalls starke Browns-Defense schwer tat und sich zwei Turnover (unter anderem einen Pick Six durch Rookie-Safety Ronnie Hickman) leistete. Lichtblick auf Seiten der Jets war dagegen erneut Running Back Breece Hall, der wie bereits in der Vorwoche sowohl als Läufer als auch Passempfänger überzeugte (124 Total Scrimmage Yards, einen TD).

Die Browns stehen nach dem Sieg über die Jets und ihrem vierten in Serie sicher in der Playoffs und dürfen sich auch noch Chancen ausrechnen, ihre Division, die AFC North, zu gewinnen. Für das Team aus Cleveland ist es seit 2002 erst die zweite Endrundenteilnahme in der NFL. Zuletzt war ihnen dies 2020 gelungen.