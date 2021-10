Ohne Mayfield: Ersatzgeschwächte Browns schlagen Broncos knapp

Ohne den verletzten Quarterback Baker Mayfield haben die Cleveland Browns am Donnerstagabend einen 17:14-Sieg gegen die Denver Broncos eingefahren.

Beim 17:14 gegen die Broncos übernahm am Donnerstag (Ortszeit) Backup Case Keenum die Verantwortung. Seine Werte waren zwar nicht herausragend, dennoch trug er mit 21 angekommenen Pässen seinen Teil zum Heimerfolg bei. In der Tabelle rangiert Cleveland auf dem dritten Rang in der AFC-North-Division hinter Baltimore und Cincinnati.

Der Ersatzmann von Mayfield, der aufgrund einer Schulterverletzung nicht auf dem Feld stand, führte zum ersten Mal seit 2019 wieder eine Mannschaft zum Sieg. Es steht noch nicht fest, wann die Browns wieder auf Mayfield bauen können.

In den Vordergrund rückte allerdings besonders der Ersatz-Running-Back. Weil auch Powerhorse Nick Chubb verletzungsbedingt fehlte, übernahm der bislang unauffällige D'Ernest Johnson das Zepter im Backfield und lief sich in den Vordergrund. Der 25-Jährige avancierte mit 146 Yards bei 22 Carries und einem Touchdown zum Matchwinner der Browns.

Denver, das früh 0:10 zurückgelegen hatte und nie wirklich in die Partie fand, bleibt durch die vierte Niederlage in Folge - nach drei Siegen zum Start - Letzter in der AFC West.