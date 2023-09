Diaw hält die Null: Clermont trotzt PSG ein Remis ab

Clermont Foot ist am siebten Spieltag der Ligue-1-Saison eine waschechte Überraschung gelungen. Das noch sieglose Kellerkind trotzte dem Star-Ensemble aus Paris mit großem Kampf einen Zähler ab und hatte sogar Chancen auf den Sieg.

Noch ohne Sieg und mit erst einem Punkt war Clermont Foot zu dem Heimspiel gegen Paris Saint-Germain angetreten. Eine vermeintlich leichte Aufgabe für das Starensemble, bei dem Weltstar Mbappés Einsatz nach einer Knöchelverletzung aus dem klaren Sieg gegen Marseille (4:0) allerdings fraglich schien.

Obwohl Mbappe gegen das Schlusslicht von Beginn an auf dem Feld stand, stellte sich die Aufgabe Clermont Foot als doch nicht ganz so einfach für PSG heraus, denn nach einem ruhigen Beginn waren es die Hausherren, die erstmals gefährlich vor dem Tor auftauchten. Nach einem schönen Konter musste Barcola in höchster Not gegen Konaté klären (10.). Auf der Gegenseite mühte sich der Favorit lange, um gegen kompakt stehende Hausherren zu Tormöglichkeiten zu kommen.

Erstmals versuchte sich Dembelé in Spielminute 20, sein Schuss wurde von Diaw jedoch stark pariert. Mit zunehmender Spieldauer entwickelte sich mehr und mehr eine ausgeglichene Partie, in der PSG zwar mehr Ballbesitz hatte, Clermont durch Konter aber ebenfalls Nadelstiche setzen konnte. Nicholson verzog für die Hausherren per Kopf (32.), auf der Gegenseite scheiterten Mbappé und Dembelé erneut an Diaw (33./41.).

Mbappé scheitert am Pfosten

Und auch Durchgang zwei begann mit einem Paukenschlag: Es war noch keine Minute in der zweiten Halbzeit gespielt, da musste Donnarumma seine Farben vor dem Rückstand bewahren. Der Italiener parierte gegen Cham und Magnin gleich doppelt stark (46.). Und unterhaltsam ging es auch weiter: Hakimi aus der Distanz für PSG und Konaté für die Hausherren verpassten das Tor, wie auch Mbappé, der den Pfosten traf (48./53./54.).

In der Folge beruhigte sich das Geschehen wieder, Paris war dominant, aber zu ideenlos. Clermont lieferte hingegen einen großen Kampf und hielt bis zur Schlussphase stets stark dagegen. In dieser wurde es dann aber noch einmal hektisch. Der eingewechselte Ramos tauchte nach einer schönen Kombination völlig frei vor Diaw auf, scheiterte aber am Keeper, der aus dem Sitzen noch eine Hand an den Ball brachte (82.).

Und auch die letzte Chance des Spiels konnten die Pariser nicht im Tor unterbringen. Danilo scheiterte nach einer schönen Hereingabe einmal mehr am Keeper der Hausherren (90.+1), der von 2009 bis 2015 in den Nachwuchsteams der Pariser gespielt hatte. Schlussendlich erkämpften sich die Hausherren den zweiten Punkt in dieser Spielzeit, während sich PSG über eine verpatzte Generalprobe vor dem CL-Duell mit Newcastle (Mittwoch, 21 Uhr LIVE! bei kicker) ärgern musste.