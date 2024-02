Cleopatre Darleux zurück im Training: Schafft es die Trägerin der Olympischen Flamme zu den Sommerspielen?

Die französische Handball-Nationaltorhüterin Cleopatre Darleux wird vor den Sommerspielen von Paris eine der Trägerinnen der olympischen Flamme sein. Um die Olympiasiegerin von 2021 war es still, seit sie im Dezember 2022 nach mehreren Kopftreffern ausfiel. Nun ist die 34-Jährige offenbar auf dem Weg zurück aufs Spielfeld - und will beim Olympischen Handballturnier dabei sein.

Cleopatre Darleux arbeitet an ihrem Comeback. AFP via Getty Images

"Ich habe gesagt: Stopp, ich kann nicht", blickte Cleopatre Darleux in einem Gespräch mit der Zeitung Le Telegramme im Mai 2023 auf ihren Versuch zurück, nach der Weihnachtspause Anfang des Jahres wieder ins Training einzusteigen. Im Dezember 2022 hatte die Torhüterin von Brest Bretagne dreimal kurz nacheinander den Ball an den Kopf bekommen - mit schwerwiegenden Folgen.

Ein Spiel hatte die 34-Jährige noch absolviert, in der Champions League in Odense am 7. Januar. Mehr als ein Jahr mit ständigen Kopfschmerzen und weiteren gesundheitlichen Einschränkungen verging, ehe die medizinische Abteilung von Brest Bretagne der Olympiasiegerin von 2021 kürzlich grünes Licht für die Rückkehr ins Handball-Training gab. Dort macht Darleux nun offenbar gute Fortschritte.

Comeback eine Frage der Zeit?

Die Nationaltorhüterin hielt ihre Follower während der langen Ausfallzeit regelmäßig auf dem Laufenden, an diesem Donnerstag erschien ein kurzes Video auf dem Weg zur Tür zur Trainingshalle. So scheint die Rückkehr aufs Spielfeld eine Frage der Zeit zu sein, denn das ausschließliche Cardio-Training der vergangenen Monate scheint zugunsten der Handballtorhüter-Normalität zu weichen.

Das Jahr 2024 begann mit zwei guten Nachrichten für Darleux: Die WWF-Botschafterin wird Anfang Juli 2024 in der Bretagne die olympische Flamme tragen - als eine von sechs Persönlichkeiten aus dem Sport der Region. Und dann kam die Freigabe der Ärzte, wieder Handball betreiben zu dürfen. Im November vergangenen Jahres hatte sie laut "Figaro" noch über Kopfschmerzen geklagt.

Darleux wurde laut L´Equipe in einem neurowissenschaftlichen Zentrum in Lyon betreut. "Das hat mir geholfen zu verstehen, dass ich eine Gehirnerschütterung habe und dass die Auswirkungen so gravierend sein können. Ich werde nicht mehr den Fehler machen, mich nicht zu schonen und hoffe, dass mein Fall etwas bewirkt. Es ist wichtig [nach einer Gehirnerschütterung] zu pausieren."

Nun will die Olympiasiegerin von Tokio zurück zu alter Stärke finden, denn 39 von 40 Symptomen seien abgeklungen. "Das Timing ist noch gut. Ich will alles tun, um für die Olympischen Spiele nominiert zu werden", sagte Darleux, deren Vertrag in Brest im Sommer ausläuft, laut Le Parisien. "Ich wollte nie, dass es so endet und habe gemerkt, sie sehr ich den Handball vermisse."