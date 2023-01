Clemens' Wunsch fürs WM-Finale - und ein Widerspruch

Gabriel Clemens räumte seine verdiente Niederlage im Darts-WM-Halbfinale fair ein - und will wiederkommen. Einen Eindruck wollte er indes nicht teilen.

Rein hygienetechnisch wäre Gabriel Clemens vorbereitet gewesen auf ein weiteres WM-Spiel an diesem Dienstag. "Ich hatte noch eine frische Unterhose", sagte er nach seiner Halbfinalniederlage gegen Michael Smith am Montagabend bei DAZN. "Es war natürlich alles darauf ausgelegt, bis zum Schluss da zu sein."

Doch das ließ "Bully Boy" Smith nicht zu. Der nun dreimalige Finalist zog "Gaga" Clemens nach ausgeglichener Anfangsphase mit gnadenlosen Würfen davon. "Ich glaube, ich habe gegen eine Ballmaschine geworfen", staunte Clemens hinterher. "Er hat gefühlt nur 180er geworfen, alles gecheckt, sehr viele Highfinishes gespielt."

"Er hat gescored wie vom anderen Stern"

19 180er- und 31 140er-Aufnahmen trugen Smith zu einem am Ende deutlichen 6:2-Sieg. Sein Schnitt lag bei 101,85 Punkten. "Ich habe mich lange im Spiel gehalten bis zum 2:2, hatte sogar die Chance, mal ein Set zu stehlen", bilanzierte Clemens. "Aber im Endeffekt hat der bessere Spieler gewonnen."

War er womöglich in der Schlussphase nach der vielen Aufmerksamkeit der letzten Tage, den ungewohnten langen Matches und den vielen Medienanfragen mental müde? Dieser Interpretation widersprach Clemens. "Nein, eigentlich gar nicht. Ich habe eigentlich gedacht: Jetzt habe ich Anwurf, jetzt muss ich das 3:5 machen. Aber er hat dann wieder gescored wie vom anderen Stern."

"So ein Halbfinale bei einer WM - ich könnte mich dran gewöhnen"

Zwar überwog beim 39 Jahre alten Saarländer erst einmal die Enttäuschung, "die Laune ist gar nicht so gut". Trotzdem räumte er fair ein, verdient verloren zu haben, auch wenn er mit gutem Recht betonte, selbst "kein schlechtes Spiel" gemacht zu haben (elf 180er, 23 140er, Schnitt 96,98). "Michael Smith hat ein fantastisches Spiel gemacht, das muss man einfach sagen. Ich drücke ihm jetzt mal die Daumen, dass er den Titel hochhält." An diesem Dienstag hat Smith gegen Michael van Gerwen, der Dimitri van den Bergh unerbittlich mit 6:0 abfertigte, die Chance auf seinen ersten WM-Triumph.

Clemens, der bislang bei den großen TV-Turnieren nur teilweise hatte überzeugen können, hat Geschmack an der großen Bühne gefunden, so viel steht fest. "So ein Halbfinale bei einer WM - das macht schon Spaß, ich könnte mich dran gewöhnen." Er sei "auf jeden Fall bereit".

"Ich habe jetzt hoffentlich mal einen Tag frei oder so, und dann geht es schnell wieder weiter. Ich freue mich einfach drauf, wieder auf die Bühne zu gehen. Ich habe sehr gut performed und gehe davon aus, dass das so bleibt", so Clemens selbstbewusst. Er könne aus dem "Ally Pally" "viel Positives mitnehmen", etwa, "sehr, sehr schwierige Situationen überstanden" zu haben. Er schrieb damit deutsche Darts-Geschichte.

Vor dem Turnier hatte Clemens im kicker-Interview gesagt, "ab und zu schon" auf der Straße erkannt zu werden. Schon bald dürfte er merken, dass seine Welt in dieser Hinsicht ab sofort eine andere ist.