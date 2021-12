Clemens: "Vor der WM kommt irgendwie jeder"

Als letzter deutscher Spieler steigt Gabriel Clemens am Donnerstag in die Darts-WM ein. Großen Druck macht sich "Gaga" nicht.

Der beste deutsche Spieler steigt zuletzt ein. Da Clemens auf Platz 25 der Welt steht, hatte er in der ersten Runde ein Freilos. In der zweiten Runde trifft er nun auf Lewis Williams, der sich klar gegen Toyokazu Shibata durchsetzte. Der 38-Jährige, der die Spitznamen "German Giant" und "Gaga" hat, ist in diesem Duell Favorit.

Sollte er dieser Rolle gerecht werden, wartet in Runde drei mit Jonny Clayton ein echter Brocken und der vielleicht formstärkste Spieler des Jahres. "Mein Fokus liegt einfach auf meinem ersten Spiel. Wenn ich das gewinnen sollte, kann ich mir über Weihnachten Gedanken über den nächsten Gegner machen", gab sich Clemens im Interview mit dem sid ganz professionell.

Der Deutsche rückt mit Sicherheit auch mit einer gehören Portion Selbstbewusstsein in den Ally Pally, da er weiß, dass er dort gut performen kann. Das hat er letztes Jahr gezeigt. als er unter anderem Peter Wright schlug und als erster deutscher Spieler überhaupt ins Achtelfinale einzog. "Die Erwartungshaltung ist weder bei mir noch bei meinem Umfeld gestiegen", macht sich "Gaga" selbst keinen großen Druck. "Wir machen weiter wie bisher. Wir machen unsere Arbeit und schauen, dass wir weiterhin erfolgreich sind. Das andere ist ein Ding für die Medien. Die können sich dann da ihre Geschichten ausdenken."

"Es ist einfach die größte mediale Aufmerksamkeit"

Und in Sachen Medien merkt der 38-Jährige aktuell eine große Veränderung zum Rest des Jahres. Die WM interessiert viele Menschen, umso gefragter sind natürlich die Dartsspieler. "Es ist einfach die größte mediale Aufmerksamkeit. Über die WM wird mehr berichtet als das ganze restliche Jahr zusammen. Vor der WM kommt irgendwie jeder und möchte ein Interview. Das ganze restliche Jahr hat man mehr oder weniger seine Ruhe", so Clemens, der sich natürlich auch auf den Ally Pally samt Fans freut: "Man sieht es ja im Fernsehen, da ist eine große Party und gute Stimmung - und das macht das auch mit aus."