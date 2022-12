Clemens schreibt Geschichte und steht im Viertelfinale

Gabriel Clemens hat Darts-Geschichte geschrieben und steht als erster deutscher Spieler überhaupt in einem WM-Viertelfinale. Am Freitag setzte sich der "German Giant" souverän mit 4:1 gegen Alan Soutar durch.

Gegen die Nummer 36 der Welt war der Deutsche, immerhin an Position 25 gesetzt, leicht favorisiert. Es war ein enges Match erwartet worden, viel enger als das Duell zwischen den beiden Belgiern Kim Huybrechts und Dimitri van den Bergh kurz vorher, das Letztgenannter mit 4:0 gewann. Eng war zumindest der erste Durchgang nicht. Clemens startete gegen einen nervösen Soutar direkt perfekt mit der 180 und kam richtig gut in die Partie. Der Lohn: Ein glattes 3:0 im ersten Satz.

In Durchgang zwei spielten beide fehlerhaft, die Doppel funktionierten nicht gut. Und so holte Clemens seinen Gegner mit drei ausgelassenen Darts auf die Doppel 8 ins Spiel, denn Soutar, hauptberuflicher Feuerwehrmann, checkte danach die 104 und holte sich sein erstes Leg. Wenig später buchte der Schotte mit der Karohose auch den zweiten Satz mit 3:1 und glich aus.

Nach der zweiten Pause des Spiels standen zwei Sätze in Folge ohne Unterbrechung an. Und in dieses Intervall kam der "German Giant" besser rein. Die Quote auf die Doppel stabilisierte sich, das erste Leg checkte der Deutsche direkt mal mit dem Bullseye. Diesen Schwung mitgenommen ging auch dieser Satz mit 3:0 an Clemens, der somit 2:1 führte.

Im folgenden Durchgang hatte wieder Soutar Anwurf. Und der Satz ging in das Entscheidungsleg. Dort spielte Clemens ganz stark auf, durfte sich unter anderem über eine 180 freuen und checkte schließlich mit der Doppel 8 zum 3:1. Das erste Viertelfinale seiner Karriere war nun ganz nah.

Clemens checkt 148 - Jetzt wartet Price

Mit diesem Rückenwind ging Clemens bei eigenem Anwurf in den fünften Satz. Der "German Giant" ließ einen aufopferungsvoll kämpfenden Alan Soutar abblitzen und spielte die Partie nun von vorne weg. Der 39-Jährige, der mit einem 148er-Checkout das höchste Finish der Partie setzte, holte sich den Satz mit 3:2 und zog schlussendlich souverän mit einem 4:1-Sieg ins Viertelfinale ein. Die Runde der letzten acht hatte noch nie ein deutscher Spieler bei der Weltmeisterschaft erreicht.

Im Viertelfinale wartet auf Clemens nun am Neujahrstag ein echtes Highlight, es steht das Match gegen Gerwyn Price, die Nummer eins der Welt, auf dem Programm.