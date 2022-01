Clemens Schoppenhauer verstärkt den FC Hagen/Uthlede im Abstiegskampf

Der FC Hagen/Uthlede kann seit Sonntag mit wesentlich mehr Optimismus auf die bevorstehende Abstiegsrunde blicken, denn die Blumenstraßenkicker haben mit Clemens Schoppenhauer einen zweitligaerfahrenen Abwehrspieler für sich begeistern können.

Rund eineinhalb Stunden vor dem Nachholspiel beim MTV Eintracht Celle ließ der FC Hagen/Uthlede die Bombe platzen: Ab sofort ist Clemens Schoppenhauer Teil des Teams, das im Frühjahr 2022 in der Abstiegsrunde um den Erhalt in der Oberliga kämpfen wird. Da kann ein Stabilisator wie Schoppenhauer nicht schaden. Genau das nämlich soll er werden, und der 29-Jährige kann dabei auf seine Erfahrung von 33 Zweitligaspielen (für die Würzburger Kickers und den FC St. Pauli) zurückgreifen. Auch in der 3. Liga war der gebürtige Bremerhavener 95-mal am Ball.

Nach einer Hinserie ohne Verein - die Wege mit dem FC Oberneuland hatten sich im Juni 2021 getrennt - kehrt Schoppenhauer wieder auf den Rasen zurück. Das freut Gunnar Schmidt, Sportlicher Leiter beim FC: "Mit Clemens Schoppenhauer konnten wir einen absoluten Volltreffer verpflichten. Nicht nur, dass er uns sportlich sofort nach vorne bringen wird, ist der Ex-Profi auch menschlich ein absoluter Gewinn für den FC Hagen/Uthlede." Das, so erzählt Schmidt weiter, habe man nach "beidseitigem Beschnuppern" festgestellt.