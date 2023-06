Clemens/Schindler erreichen Viertelfinale der Darts-Team-WM

Deutschland hat bei der Darts-Team-WM das Viertelfinale erreicht und darf weiter vom erstmaligen Triumph träumen. Das Duo Gabriel Clemens/Martin Schindler bezwang in der Runde der letzten 16 am Samstagabend Polen mit 8:6.

Im Viertelfinale der diesjährigen Darts-Teams-Weltmeisterschaft geht es in der Frankfurter Eissporthalle am Sonntag (ab 13 Uhr/DAZN) gegen die topgesetzten Engländer um Einzel-Weltmeister und Weltranglisten-1. Michael Smith, der an der Seite von Rob Cross antritt, immerhin auch Einzel-Weltmeister von 2018 und Ranglisten-5 in der sogenannten "Order of Merit".

Zwischen dem deutschen Duo und ihren polnischen Kontrahenten entwickelte sich schnell ein Duell auf Augenhöhe. Krzysztof Ratajski und Krzysztof Kciuk, die in der Gruppenphase mit einem Average von 118,10 Punkten den Doppel-Rekord gebrochen hatten, verlangten WM-Halbfinalist Clemens und Schindler alles ab.

Mit dem insgesamt vierten Matchdart beendete Clemens in der nervenaufreibenden Schlussphase die Partie auf der Doppel-1, dem "Mad House".

Clemens und Schindler sind damit weiterhin im Rennen um die Trophäe sowie die 450.000 Pfund (rund 526.000 Euro) Preisgeld, die im Verlauf des Turniers ausgeschüttet werden. In der Vorrunde hatten sich die beiden besten Profis aus Deutschland problemlos gegen Hongkong (4:0) und Japan (4:0) durchgesetzt und dabei kein einziges Leg abgegeben.

Niederlande scheitern an Belgien

Auch Wales (Jonny Clayton, Gerwyn Price), Schottland (Peter Wright, Gary Anderson) sowie Titelverteidiger Australien mit Simon Whitlock und Damon Heta sind weiterhin dabei, wenn in der Eissporthalle am Sonntag der Titel ausgespielt wird.

Die Niederlande verloren ohne den verletzen Michael van Gerwen knapp mit 7:8 gegen Belgien.