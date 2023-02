Clemens: "Mein Karriereplan sah anders aus"

Ex-Profi Christian Clemens (31) spricht im Interview über Höhen und Tiefen, seine Zeit beim 1. FC Köln - und seine neue Aufgabe in der Regionalliga West beim 1. FC Düren.

Am Wochenende stand Christian Clemens (Mitte) erstmals für den 1. FC Düren in der Regionalliga West auf dem Feld. IMAGO/Herbert Bucco

Mehr zur Regionalliga WEst Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Die Meldung, die Ende Januar auf der Webseite des Regionalligisten veröffentlicht wurde, war mit gleich drei Ausrufezeichen versehen: "Christian Clemens wechselt zum 1. FC Düren!!!", hieß es da also. Und zeigte ganz gut, wie dieser Wechsel einzuordnen ist. Der 31-Jährige, der 144 Bundesliga-Spiele für den 1. FC Köln, Mainz 05 und Schalke 04 absolvierte, in Diensten des Ruhrpott-Klubs zu vier Champions-League-Spielen kam und am vergangenen Wochenende bei Köln II sein Düren-Debüt gab (0:2), ist der Königstransfer dieses Winters. Im Interview mit dem kicker spricht Clemens über seine Rückkehr ins Rheinland, seine turbulente Karriere - und seine Zukunft.

Wer war eher für Ihren Wechsel nach Düren verantwortlich - Trainer Boris Schommers, den Sie in der Kölner U 17 kennenlernten? Oder doch Adam Matuschyk, mit dem Sie beim FC in der Bundesliga spielten?

(lacht) Weder noch. Natürlich ist es gut, wenn man alte Weggefährten wiedersieht. Und ich hatte gute Gespräche. Es war aber ein Zusammenspiel aus mehrerer Faktoren - und hatte insbesondere familiäre Gründe. Ich wollte wieder nah an der Familie sein. Meine Frau und ich haben inzwischen zwei Kinder.

In Düren gelten Sie als Top-Transfer. Schommers sagt: "Von Clemens darf man erwarten, dass er heraussticht."

Das erwarten alle von mir. Klar ist aber, dass ich mich erst mal ans Team und an die Liga gewöhnen muss. Und dann wird es alles kommen. Gut ist, dass ich fit bin. Ich hatte sogar zwei Trainingslager in Polen, wobei ich das zweite abgebrochen habe, weil wir den Vertrag aufgelöst haben. Ich kann gleich voll mitmischen.

Sie selbst bezeichneten Ihre Karriere mal als "Achterbahnfahrt". Wann waren Sie - um im Bild zu bleiben - ganz oben, wann ganz unten?

Ich konnte viele Spiele in der Bundesliga bestreiten, habe international in der Champions League und in der Europa League gespielt - das waren natürlich die Höhen. Die Tiefen habe ich vor allem während der Verletzungspausen mitgemacht. Insgesamt kann ich aber von einer geilen Karriere sprechen - und die ist ja auch noch nicht vorbei.

Ich hatte zwar auch interessante Optionen für eine weitere Auslandsstation, habe mich aber bewusst für Düren entschieden. Christian Clemens

Bei Ihrem Jugendverein 1. FC Köln wurden Sie in jungen Jahren Stammkraft, schafften es in die Europa League, stiegen ab und wieder auf, zogen sich einen Kreuzbandriss zu - und wurden Ende 2020 von Trainer Markus Gisdol aussortiert. Was ist hängen geblieben?

Vor allem denke ich an das Positive. Ab und an kommt mir noch mal dieser Kreuzbandriss in den Sinn - der war wohl der Grund für den Karriereknick, kam außerdem zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, da dann die Corona-Pandemie ausbrach und die Vereinssuche schwierig war. Ich schaue aber lieber nach vorn.

Also spielt es auch keine Rolle, dass Trainer Gisdol keine Verwendung mehr für Sie hatte? Damals sagten Sie, Sie hätten keine faire Chance erhalten.

Darüber denke ich nicht mehr nach. Klar sah damals mein Karriereplan noch anders aus. Jetzt ist aber es so gekommen. Es geht nicht immer nur nach oben. Nun habe ich Familie - und die steht an erster Stelle.

Ehe Sie nach Ihrer Zeit in Darmstadt zu Lechia Danzig gingen, waren Sie mehr als ein halbes Jahr vertragslos.

Das war eine sehr harte Zeit, der Markt war in der Corona-Zeit für Ü-30-Spieler nicht einfach. Bei der 2. Mannschaft des 1. FC Köln konnte ich mich damals fit halten und habe auf ein passendes Angebot gewartet. So ging es letztlich nach Polen.

Es geht nicht immer nur nach oben. Nun habe ich Familie - und die steht an erster Stelle. Christian Clemens

Wie erging es Ihnen dort?

Die ersten Monate waren super. Mit Trainer Tomasz Kaczmarek (Ex-Coach von Viktoria und Fortuna Köln, d. Red.) hatte ich ein gutes Verhältnis, wir wurden Vierter und haben es in die Conference-League-Qualifikation geschafft. Nach seiner Entlassung wurde es für mich schwierig. Meine Frau war in der Zeit außerdem zum zweiten Mal schwanger, und ich bin sehr viel gependelt. Irgendwann fiel dann die Entscheidung, zurück in die Heimat zu kommen. Ich hatte zwar auch interessante Optionen für eine weitere Auslandsstation, habe mich aber bewusst für Düren entschieden.

Ihr Vertrag gilt erst mal bis Sommer. Wie sieht Ihre Langzeitplanung aus?

An ein Karriereende denke ich in jedem Fall nicht. Ich bin ja erst 31 Jahre und körperlich in einem sehr guten Zustand. Ich möchte noch viele Jahre spielen und meine Qualität einbringen. Das Projekt Düren ist langfristig angelegt. Bald werden wir uns zusammensetzen und alles Weitere besprechen.