Clemens: "Ich fühle mich pudelwohl in Düren"

Der Ex-Kölner Christian Clemens (31) will sich beim 1. FC Düren weiter steigern und über den Landespokal zurück in große Arenen.

Ein Tor bisher in acht Spielen: Christian Clemens sieht bei sich "noch viel Luft nach oben" und möchte in Düren bleiben. IMAGO/Brauer-Fotoagentur

Die einen empfanden Trauer, die anderen Dankbarkeit. Fakt ist: Keinen Fan des 1. FC Köln ließ die Meldung von Jonas Hectors baldigem Karriereende kalt. Auch nicht Ex-Mitspieler Christian Clemens, der dem einstigen Nationalspieler prompt eine WhatsApp-Nachricht schickte. "Jonas ist eine FC-Legende und so ziemlich der beste Fußballer, mit dem ich je zusammenspielen durfte", sagt der Angreifer des 1. FC Düren.

In Clemens löste die Nachricht auch ein Gefühl von Wehmut aus. Schließlich hatte er 2021 einen stillen Abschied aus Köln erlebt, als er nach einem Kreuzbandriss und einer Hinrunde ohne Bundesliga-Einsatz nach Darmstadt gewechselt war. "Es ist kein Geheimnis, dass auch ich meine Karriere gerne beim FC beendet hätte", sagt Clemens. "Aber ich würde nie meckern: Zum einen habe ich eine tolle Familie mit zwei gesunden Kindern, zum anderen hatte auch ich eine geile Karriere."

Eine Karriere, die noch nicht zu Ende ist. Denn anders als Hector denkt Clemens nicht ans Aufhören. Ebenso wenig wie an einen Wechsel: "Ich fühle mich pudelwohl in Düren." Nach dem vorzeitigen Klassenerhalt plant der Routinier über den Sommer hinaus: "Unser Blick sollte nach oben gehen." Auch seine persönliche Bilanz (ein Tor in acht Partien) will er verbessern: "Die Regionalliga ist kein Selbstläufer, aber ja: Da ist noch viel Luft nach oben."

"Manchmal vermisst man die großen Bundesliga-Stadien"

Letzteres unterstreicht auch Boris Schommers. "Christians Transfer im Winter war eine große Sache für den Verein, und wir sind nach wie vor happy, dass er hier ist", sagt der Coach. "Trotzdem kann und sollte ein Spieler mit 144 Bundesliga-Spielen noch häufiger herausstechen." Im anstehenden Duell mit Ahlen dürfte der Stürmer die nächste Gelegenheit dazu erhalten, nachdem er beim Wuppertaler SV (1:3) mit einer Adduktorenverletzung ausgefallen war. Vor dieser Niederlage hatte der Aufsteiger in der Rückrundentabelle auf Rang 6 gestanden. "Darauf dürfen wir stolz sein", betont Schommers. Und für Clemens sind Siege wie gegen Oberhausen (3:1) oder Fortuna Köln (3:2) "kein Zufall. Wir haben eine starke Truppe und einen exzellenten Trainer".

Sein früherer FC-Nachwuchscoach sei "fußballverrückt. Boris arbeitet hier nicht weniger akribisch als ein Bundesliga-Trainer". Nur die Infrastruktur in Düren sei noch eindeutig auf Amateurniveau, sagt Clemens. Die Westkampfbahn mit der ältesten Fußball-Holztribüne der Welt versprühe zwar "viel Charme. Trotzdem vermisst man manchmal die großen Bundesliga-Stadien".

Vielleicht aber kehrt Clemens mit Düren ja bald in eine solche Arena zurück, schließlich geht es im Verbandspokal- finale gegen Viktoria Köln noch um den Einzug in den DFB-Pokal. Dort durfte der FCD 2020 in der Allianz-Arena gegen den großen FC Bayern München (0:3) ran. Clemens’ Traumlos hieße indes 1. FC Köln. Wenngleich es für ein Wiedersehen mit Hector dann schon zu spät wäre.