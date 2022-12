Clayton macht kurzen Prozess - Noppert und Cullen ebenfalls souverän

Neben Martin Schindler haben in der letzten Session vor Weihnachten auch Danny Noppert, Jonny Clayton und Joe Cullen ihre Aufgaben souverän gelöst. Der "Rockstar" verpasste den "perfekten" Abschied in die kurze Pause.

Nach dem Premierensieg von Martin Schindler standen am 9. Tag der Darts-WM in der Abend-Session noch drei weitere Partien auf dem Programm. Im zweiten Spiel des Abends wurde die niederländische Nummer zwei, Danny Noppert (9. der Order of Merit), von Beginn an ihrer Favoritenrolle gerecht. Im ersten Satz gab Noppert nur das zweite Leg ab und ließ in den drei anderen Legs David Cameron keine Möglichkeit zum Checkout.

Der zweite Satz verlief identisch: Cameron holte wieder nur das zweite Leg des Satzes und musste das 0:2 nach Sätzen hinnehmen - "The Freeze" zeigte sich in diesem Set aber auch eiskalt auf die Doppelfelder (Checkout-Quote von 100 Prozent).

Im dritten Set gab es in den ersten vier Legs kein Break, sodass Noppert nur noch sein Anwurfleg zum Sieg durchbringen musste. Doch anders als im vorherigen Satz zeigte der 31-Jährige diesmal Nerven und verpasste einen Matchdart auf Tops. Der Kanadier nutzte die Schwäche und verkürzte zum 1:2 nach Sätzen. Es war aber nur ein kurzes Aufbäumen: "The Freeze" breakte den 53-Jährigen sofort im ersten Leg, gewann anschließend seine beiden Anwurflegs und zog durch ein 3:1 souverän in die nächste Runde ein. Dort trifft der Niederländer nun auf Alan Soutar, der in der 2. Runde den 24. der Weltrangliste, Daryl Gurney, mit 3:0 bezwungen hatte.

Clayton lässt van Trijp keine Chance

Im Anschluss stand Jonny Clayton erstmals bei dieser WM auf der Bühne und breakte gleich im ersten Leg Danny van Trijp - der Beginn einer einseitigen Partie: "The Ferret" setzte in der Folge ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz und gewann souverän mit 3:0. Er hatte ein deutlich stärkeres Scoring (Average von 99,62 zu 83,3) und eine Checkout-Quote von 50 Prozent.

Lediglich zu Beginn des dritten Satzes strauchelte der Waliser kurz, als er mit drei Pfeilen Tops verpasste. Zwar war der junge Niederländer in diesem Fall zur Stelle, verlor aber wie schon die beiden vorherigen Sätzen mit 1:3. In der 3. Runde erwartet "The Ferret" eine anspruchsvollere Aufgabe: Am kommenden Dienstag spielt er gegen die 26. der Order of Merit, Brendan Dolan, der sich mit 3:1 gegen Jimmy Hendricks durchgesetzt hatte.

Trotz Niederlage: Evans macht seinem Namen alle Ehre

Das letzte Spiel vor Weihnachten bestritten zwei Engländer. Ricky Evans, der wie schon in der 1. Runde als Santa Claus auf die Bühne kam, forderte den 13. der Order of Merit, Joe Cullen. Wie schon in den vorherigen Partien der Session gab sich der Favorit keine Blöße. Der "Rockstar" holte sich im ersten Satz zwei Breaks und sicherte sich im vierten Leg das Set.

Doch für das Highlight sorgte Evans, der seinem Spitznamen "The Rapid" alle Ehre machte. Er hämmerte in seiner letzten Aufnahme des Satzes alle drei Pfeile binnen 2,24 Sekunden in die Triple-20 und schrammte nur knapp an seinem Rekord vorbei: In der 1. Runde der WM 2017 gegen Michael Smith hatte er nur 2,16 Sekunden für eine 180 gebraucht.

Ricky Evans sorgte für gute Laune beim Publikum: "The Rapid" kam erneut als Santa Claus auf die Bühne. picture alliance / empics

Spannender wurde es dann im zweiten Satz. Beide brachten ihre Anwurflegs durch, sodass es in ein Entscheidungsleg ging. Dort zeigte Cullen unter Druck seine Klasse und checkte die 104, als sein Gegner bei 52 stand. Evans, der wie immer mit Gesten für gute Laune sorgte, gab nicht auf und steigerte sein Spiel.

Während er in den ersten beiden Sätzen nur einen Average von rund 85 spielte, warf er im dritten Set durchschnittlich 98 Punkte pro Aufnahme. Cullen agierte aber weiterhin stark und so musste erneut das fünfte Leg entscheiden - diesmal mit dem besseren Ende für Evans.

Das vierte Set, welches Cullen zum Sieg für sich entschied, war der gebührende Abschied in die kurze Weihnachtspause. Unter anderem feuerte "The Rapid" drei 180er ,wieder in einem rasanten Tempo, ins Board. Das reichte aber nur noch für den Gewinn eines Legs, weil auch der "Rockstar" ebenfalls stark aufspielte. Der perfekte Ausgang blieb allerdings aus, weil Cullen im letzten Leg "nur" sieben perfekte Darts spielte. Dennoch sicherte er sich dieses Leg mit elf Darts und fordert nun Damon Heta.