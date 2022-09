Clasico zwischen Real und Barcelona genau terminiert

Dass der erste Clasico der Saison am 9. Spieltag im Bernabeu steigt, war bereits klar. Nun ist auch bekannt, wann genau der Anstoß sein wird.

Aktuell liegen die beiden Teams nur zwei Punkte auseinander. Zwei Spieltage sind allerdings noch zu bestreiten, ehe es zum Showdown kommt. Real muss gegen Osasuna und beim FC Getafe ran, der FC Barcelona reist zunächst nach Mallorca und empfängt anschließend Celta Vigo.

Am 9. Spieltag, genauer gesagt am Sonntag, den 16. Oktober um 16.15 Uhr, treffen die ewigen Rivalen dann in Madrid direkt aufeinander. Die Königlichen haben mit den Katalanen noch eine Rechnung offen, denn beim vergangenen Gastspiel Barças in der Hauptstadt kam die Ancelotti-Elf übel mit 0:4 unter die Räder. Zuvor allerdings hatte Real in den Ligaduellen vier Siege in Folge eingefahren.

Für den ehemaligen Münchner Robert Lewandowski ist es übrigens nicht der erste Clasico. Am 24. Juli traf er mit Barcelona im Rahmen eines Testspiels in Las Vegas auf die Madrilenen, sein Team gewann mit 1:0.

Die Übertragungsrechte an La Liga besitzt noch bis 2026 DAZN. Somit wird auch diese Partie beim Streaming-Sender zu sehen sein.