Clasico-Zeit in der Copa del Rey: Halbfinalspiele mit einer Besonderheit

In Spanien wurden die Halbfinalbegegnungen in der Copa del Rey ausgelost. Dabei kommt es mal wieder zum Duell zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona.

Die Fans in Spanien dürfen sich auf gleich zwei Duelle zwischen den ewigen Rivalen freuen. Denn die Halbfinals werden ausnahmsweise mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Bei allen anderen Runden, auch dem Finale, wird der Sieger in einem Spiel ermittelt.

Real wird in der ersten Partie Heimrecht haben. Das zweite Halbfinale bestreiten Osasuna und Bilbao, das zum vierten Mal in Folge im Halbfinale steht. Die Basken werden zunächst auswärts antreten müssen.

Copa del Rey Die Halbfinals im Überblick

Drei Clasicos kurz hintereinander

Exakt terminiert sind die Begegnungen noch nicht. Die Hinspiele werden am 1. oder 2. März zu sehen sein, die Rückspiele zwischen dem 4. und 6. April. Der Clasico in La Liga steigt am 19. März im Camp Nou.

Real Madrid hat im Pokal eine Durststrecke zu beklagen, der letzte Sieg im Königspokal gelang 2014. Rekordpokalsieger ist Barcelona (31 Titel) vor Bilbao (23) und Real (19). Das Endspiel findet am 6. Mai im Olympiastadion von Sevilla statt.