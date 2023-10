Clasico? Merseyside? Xabi Alonso: "Köln war die wichtigste Lektion"

Xabi Alonso besitzt einen großen Erfahrungsschatz, was Derbys betrifft. Doch trotz seiner Stationen beim FC Liverpool, Real Madrid und Bayern München stellt das 1:2 gegen den FC in der Vorsaison das wichtigste Derby für den Basken vor dem Duell mit den Kölnern dar.

Aus Molde (Norwegen) berichtet Stephan von Nocks

Er hat schon alles erlebt. Beim baskischen Derby mit Real Sociedad gegen Athletic Bilbao, beim Duell der Erzrivalen zwischen Real und Barcelona oder dem derbi madrileno gegen Atletico, beim Merseyside mit dem FC Liverpool gegen den FC Everton. Xabi Alonso weiß, welche Bedeutung solche Nachbarschaftsduelle besitzen und wie diese vom emotionalen Faktor geprägt und auch entschieden werden können.

"Ich habe gelernt, dass es ein sehr wichtiges Thema ist, die emotionale Kontrolle zu haben, dass wir einen sehr guten Fokus behalten. Wir müssen natürlich mit guter Mentalität und Intensität spielen, aber wir dürfen den Kopf nicht verlieren", betont der 41-Jährige folglich vor dem Derby mit dem 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Der Mix zwischen Emotio und Ratio muss einfach passen. Und der Leverkusener Trainer sieht die Voraussetzungen dafür bei seinem Team gegeben. "Wir sind auf dem richtigen Weg, haben eine klare Idee erarbeitet, wie wir spielen wollen. Mit kleinen Details und klarem Matchplan", erklärt er, betont allerdings auch: "Aber ein Derby ist etwas Besonderes: Wir müssen eine gute Balance haben zwischen Emotionalität und Herz, aber auch dem Kopf."

"Viele fußballerische Dinge, die ich nicht wieder erleben möchte"

Den größten Erkenntnisgewinn hat ihm trotz seiner Erfahrungen in Madrid und Liverpool das 1:2 gegen den FC in der Bay-Arena am 31. Spieltag der Vorsaison geliefert. Damals fand seine Mannschaft keine Mittel, gegen aggressiv verteidigende Kölner sich genügend Torchancen zu erspielen. Zudem nahm Bayer das intensive Spiel in der Defensive nicht so an wie gewünscht.

Also erklärt Xabi Alonso: "Ich habe das baskische Derby, den Clasico und das Derby in Liverpool gespielt. Aber die wichtigste Lektion war das Spiel vergangene Saison, was da zu Hause bei unserem Derby passiert ist. Da gab es viele fußballerische Dinge, die ich nicht wieder erleben möchte. Da habe ich eine klare Idee."

Wir wissen, dass Köln gefährlich ist. Xabi Alonso

Dass sich die Fehler aus dem Mai wiederholen, erwartet er aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen nicht. "Wir sind in einem total anderen Moment", sagt der Welt- und Europameister, "die Energie im Verein ist eine ganz andere. Aber wir wissen, dass Köln gefährlich ist."

"Würde mich überraschen, wenn Köln am Ende noch auf dieser Position steht"

Natürlich warnt Xabi Alonso vor dem Tabellensiebzehnten, gegen den seine Mannschaft auch im Herbst 2022 beim 2:1-Sieg im Rhein-Energie-Stadion trotz des Erfolges alles andere als gut aussah. "Es würde mich überraschen, wenn sie am Ende noch auf dieser Position stehen", urteilt er voller Respekt, "sie haben eine klare Idee. Gegen Köln zu spielen, ist nicht einfach." Das Gegenteil hat der Spanier allerdings noch keinem Kontrahenten attestiert.

Doch unabhängig von der schwachen zweiten Hälfte beim 2:1 in der Europa League bei Molde FK, betont Xabi Alonso die Bedeutung des Spiels: "Wir wissen, wie wichtig das Derby zu Hause ist. Für uns und die Fans wollen wir ein gutes Spiel machen, um am Ende mit ihnen zu feiern." Weil ohne einen Sieg ein erster Makel an dieser bislang so glänzenden Saison von Bayer 04 haften würde.