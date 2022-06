Clasico in Las Vegas: Real und Barça testen in den USA

Barça gegen Real: Im Rahmen der Soccer Champions Tour treffen die beiden spanischen Schwergewichte am 23. Juli in Las Vegas aufeinander.

Der Clasico findet in der kommenden Saison auch in Las Vegas statt: Bei der Soccer Champions Tour, einer Serie von Freundschaftsspielen in den USA, treffen Real Madrid und der FC Barcelona im Allegiant Stadium aufeinander, das normalerweise als Heimstadion der Las Vegas Raiders aus der NFL dient. Das Duell der beiden spanischen Schwergewichte steigt am 23. Juli und ist bereits das zweite Kräftemessen der Teams auf US-Boden. Bei der Premiere am 30. Juli 2017 gewannen die Katalanen in Miami mit 3:2 gegen die Königlichen.

Beim von Haushaltsgeräte-Hersteller AEG organisierten Event nehmen außerdem noch Juventus Turin aus Italien und die beiden mexikanischen Vereine Club Amerika und Chivas Guadalajara teil. Für Barcelona stehen neben der Tour noch zwei weitere Testspiele in den Staaten an, bereits am 19. Juli geht es gegen den Beckham-Club Inter Miami, bevor am 30. Juli das Duell mit den New York Red Bulls ansteht.