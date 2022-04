Clarholz triumphiert erstmals - Sprockhövel setzt sich an Spitze

Der TSV Victoria Clarholz siegte in der Oberliga Westfalen Abstiegsrunde erstmals und wittert neue Hoffnung, während sich die TSG Sprockhövel an die Spitze setzte.

Die TSG Sprockhövel hat durch ihren zweiten Erfolg in der Abstiegsrunde einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt getan und führt das Tableau nun vor dem an diesem Wochenende spielfreien SC Preußen Münster II an. Dafür musste sich die TSG beim Tabellenvorletzten Holzwickeder SC aber durchaus strecken. Zwar reichte Sprockhövel Antwi-Adjejs Treffer, der nach Chip-Zuspiel den Ball im linken Eck platzierte, aus der 25. Minute zum Sieg. Nach unnötiger roter Karte für Michels in der 38. Minute galt es den knappen Vorsprung aber über eine Halbzeit in Unterzahl zu verteidigen, was letztlich mit viel Einsatz auch gelang.

Hinter dem Spitzenduo verbuchte die SG Finnentrop-Bamenohl einen Pflichtsieg gegen Schlusslicht Westfalia Herne und orientiert sich in der Tabelle weiter nach oben. Bereits zur Pause war das Spiel praktisch entschieden. Da hatte die Heimelf nämlich durch Kümhof (7.), Corchero (27.) und ein Yilmaz-Eigentor bereits dreimal getroffen. Lübke traf zwar zum 1:1 (17.), letztlich war der zwischenzeitliche Ausgleich aber nicht mehr als eine Randnotiz. Mit Beginn des zweiten Durchgangs erhöhte Scheppe auf 4:1, ehe Dogrusöz in der 66. Minute für den deutlichen Endstand sorgte.

Den Blick weiter nach oben richtet der TuS Ennepetal, dem im zweiten Spiel der Abstiegsrunde gegen den RSV Meinerzhagen der zweite Sieg gelang. Gallus ebnete bereits nach sechs Minuten mit einem sehenswerten Freistoß den Weg für die Heimelf. In der 59. Minuten erhöhte Meckel, der Torwart Rothkamm den Ball durch die Hosenträger schob, nach einem Pass in die Schnittstelle auf 2:0. Als Meinerzhagen nach einer Rudelbildung in der 73. Minute auch noch eine Ampelkarte kassierte, war die Partie entschieden.

Clarholz verkürzt Rückstand

Nach zwei sieglosen Begegnungen zum Auftakt lebt bei der TSV Victoria Clarholz nach einem abgeklärten Auftritt gegen die SpVgg Vreden die Hoffnung auf den Klassenerhalt wieder. Dabei stellte Clarholz schon früh die Weichen. Kohlmeyer traf nach Zuspiel von rechts in der 6. Minute frei zur Führung. Acht Minute später legte Brück, der Glück hatte, noch auf dem Platz zu stehen, nach einer Ecke den zweiten Treffer nach. Quasi vor dem Gegentreffer brachte der 2:0-Torschütze als letzter Mann den durchstartenden Hinkelmann zu Fall. Schiedsrichter Buschmann entschied sich aber gegen einen Pfiff. Ansonsten war es über weite Phasen eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten, in der sich die Gastgeber allerdings kaltschnäuziger präsentierten. So auch Grunwald, der mit Abpfiff der ersten Halbzeit erneut einen Eckball zum 3:0-Pausenstand in die Maschen köpfte.

Die Gäste aus Vreden kamen wuchtiger aus der Kabine, es fehlte aber weiter die zündende Idee, um zum Anschluss zu kommen. Die hatte dann erneut Clarholz. Dreichel und Muja wurden zu zweit auf die Reise geschickt, Letzterer ließ sich das 4:0 nicht nehmen (70.). Ostenkötter traf für die Gäste kurz vor dem Ende noch zum 1:4 vom Punkt.

Mit einem 1:1 trennten sich die Hammer SpVg und der TuS Haltern am See. Ein Remis, das in der aktuellen Situation keinem wirklich hilft. Dogan brachte Hamm in der 17. Minute vom Punkt in Führung, nachdem Radojcic von Keller nach einem Einwurf umgerissen wurde. Keller machte im zweiten Durchgang seinen Fehler allerdings wieder wett, als er nach einer Kombination über rechts den Ball über die Linie stocherte (62.). Auch Schemmers Ampelkarte neun Minuten vor dem Ende brachte keine Entscheidung mehr. Für Haltern bleibt die Lage prekär, auch Hamm muss als Tabellensechster weiter zittern.