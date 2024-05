CL-Wildcard für Flensburg? Das sagt die EHF

Die Freude bei der SG Flensburg-Handewitt nach dem Sieg in der EHF European League war groß, nach Platz 3 in der Bundesliga hoffen die Fördestädter auf ein Ticket für die Königsklasse. Die Situation ist für die EHF aber eindeutig.

"Für den Verein bedeutet der Titel viel", hatte Flensburgs Geschäftsführer Holger Glandorf gegenüber dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag betont. "Es geht in die richtige Richtung. Wir glauben daran, mit dieser Mannschaft in die Champions League zurückzukehren."

Für den Ex-Nationalspieler kann es nicht schnell genug gehen. "Wir werden eine Wildcard beantragen. Da sind wir aber sicherlich nicht die Einzigen und am Ende liegt die Entscheidung bei der EHF", so Glandorf weiter.

Dem widerspricht allerdings die EHF auf Nachfrage von handball-world und die SG Flensburg-Handewitt hat mit ihrem Sieg daran Anteil. Deutschland steht wie acht anderen Nationen ein fester Startplatz für die EHF Champions League zu.

Dass Deutschland auch mit einem zweiten festen Teilnehmer planen kann, hängt auch mit der Spitzenposition in der Dreijahreswertung für die EHF European League zusammen. Dort haben der SC Magdeburg mit dem Sieg 2021 und dem Finaleinzug 2022 und die Füchse Berlin mit dem Triumph im Vorjahr für "die stärkste Liga der Welt" den zusätzlichen Startplatz erarbeitet. Beide werden in der kommenden Saison als Erster und Zweiter der Bundesligatabelle in der Königsklasse starten.

Keine Wildcard für Deutschland

"Für diese Nation, die den ersten Platz im Nationenranking der European League hat, gilt, dass kein weiteres Upgrade beantragt werden kann", stellt die EHF gegenüber handball-world klar. Die SG Flensburg-Handewitt wird demnach als Titelverteidiger in die EHF European League starten, erstmalig seit der Wettbewerbsreform 2020 auch der THW Kiel und die MT Melsungen.

Um Platz 6 streiten sich aktuell der VfL Gummersbach und die TSV Hannover-Burgdorf - dieser Platz bringt auch nur wegen Flensburgs Sieg ein automatisches Ticket mit sich. Die Teilnehmeranzahl ist auf vier Mannschaften limitiert, somit wird die Bundesliga auch hier keinen weiteren zusätzlichen Startplatz beantragen können.