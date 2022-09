CL-Reform: "Nicht jedem scheinen die Auswirkungen klar zu sein"

DFB-Pokalfinale, Europa League, herausragender Saisonstart. Hinter dem SC Freiburg liegen stressige, aber erfolgreiche Wochen. "Ein Stück weit ist das eine Bestätigung unserer Philosophie", umreißt SC-Vorstand Oliver Leki die Geschichte hinter dem Höhenflug. Im kicker-Interview warnt der 49-Jährige aber auch vor den Folgen der Champions-League-Reform.

"Mich treibt aber vor allem die Frage der Verteilung der Mehrerlöse und die Auswirkungen auf die nationalen Wettbewerbe um", nennt Leki einen ganz zentralen Aspekt der neuen Königsklasse, die ab 2024 in einem Schweizer Ligensystem stattfindet. Dieses bedeutet mehr Spiele, was in aller Regel mit einem Plus an Medienerlösen einhergeht. Die Sorge ist, dass die Großen anteilig stärker von den Mehreinnahmen profitieren werden.

"Man könnte vermuten, dass der Meisterschaftskampf nicht spannender wird", schlussfolgert der Freiburger Vorstand für Finanzen, Marketing und Organisation, im kicker-Interview (Montagausgabe). "Erstmal müssen wir das Bewusstsein für die Situation schärfen, weil noch nicht jedem die Auswirkungen klar zu sein scheinen. Wir haben in Bundesliga und 2. Bundesliga tolle Spannung bei Auf- und Abstieg und mit Blick auf die europäischen Plätze, aber zehnmal hintereinander denselben Meister", fasst Leki, 2. Stellvertretender Sprecher des DFL-Präsidiums und DFB-Vizepräsident, die Probleme zusammen. "Die Diskussionen haben begonnen, wie man damit umgeht", kündigt der Funktionär eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema an.

Wesentlich entspannter darf Leki auf "seinen" Verein schauen, der seine Erfolgsgeschichte als DFB-Pokalfinalist, Europa-League-Teilnehmer und zwischenzeitlicher Bundesliga-Tabellenführer fortzuschreiben scheint. "Klar haben wir eine tolle Saison hinter uns und sind in die neue Spielzeit großartig reingekommen. Das ist das Ergebnis einer guten und konsequenten Arbeit, die in den vergangenen Jahren in allen Bereichen geleistet wurde. Ein Stück weit ist es eine Bestätigung unserer Philosophie", freut sich der gebürtige Wormser, stellt aber auch klar: Rein rational und vom wirtschaftlichen Aspekt betrachtet "liegen wir immer noch in der unteren Tabellenhälfte der Bundesliga", auch wenn "sich sicher ein bisschen was verschoben hat. Wir haben vor allem durch sportlichen Erfolg, eine gute Transferpolitik und die gestiegenen Einnahmen durch das neue Stadion wirtschaftlich zu einigen Klubs aufgeschlossen, die in der Vergangenheit vor uns waren und aus verschiedenen Gründen auch selbst ein wenig eingebüßt haben. Insgesamt hat sich unsere Wettbewerbssituation verbessert, aber wir können es immer noch sehr realistisch einschätzen."

