CL-Quali: Sturm trifft auf Kiew oder Fenerbahce - PSV vs. Monaco

Sturm Graz bekommt es in der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation mit Dynamo Kiew oder Fenerbahce Istanbul zu tun. Ein Höhepunkt der Runde wird wohl das Duell AS Monaco gegen PSV Eindhoven.

Der SK Sturm Graz trifft in der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation auf Dynamo Kiew oder Fenerbahce. Das ergab die Auslosung in Nyon an diesem Montag. Endgültig feststehen wird der Gegner der Schwarz-Weißen am 27. Juli nach dem Rückspiel in der Türkei.

Spieltermine sind der 2./3. und der 9. August. Sturm tritt zunächst auswärts an (das Spiel gegen Kiew würde aufgrund des Krieges im polnischen Lodz stattfinden), ehe es eine Woche später in Graz um das Vorrücken in die Champions-League-Play-offs geht.

Bei einem Scheitern wäre dem österreichischen Vizemeister der Vorsaison immerhin ein Platz in der Europa-League-Gruppenphase sicher.

"Sportlich gesehen ist jede der beiden Mannschaften natürlich ein echtes Hammerlos und gegen uns als klarer Favorit einzuschätzen. Nichtsdestotrotz werden wir uns akribisch auf den Gegner vorbereiten und alles in die Waagschale werfen, um eine eventuelle Überraschung zu schaffen. Ich freue mich auf zahlreiche Unterstützer im Hinspiel und ein echtes Tollhaus in Liebenau im Heimspiel", meinte Geschäftsführer Sport Andreas Schicker nach der Auslosung auf der Sturm-Website.

Klanghafte Namen dabei

Höhepunkt der 3. Runde dürfte das Aufeinandertreffen der AS Monaco mit der PSV Eindhoven sein. Die Glasgow Rangers, Finalist der Europa League in der Vorsaison, messen sich mit dem belgischen Vizemeister Union Saint-Gilloise. Benfica Lissabon trifft auf den Sieger der Paarung Midtjylland/AEK Larnaka.