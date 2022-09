CL-Quali: FC Bayern trifft auf Real Sociedad

Im Kampf um den Einzug in die Gruppenphase der Champions League bekommt es Bayern München mit Real Sociedad zu tun. Dies ergab die Auslosung in Nyon am Donnerstag.

Am Donnerstag wurde den Bayern der spanische Vize-Meister zugelost, der im Hinspiel am 21. September zunächst Heimnrecht genießt. Das Rückspiel findet dann genau eine Woche später am 28. September in München statt.

Der deutsche Double-Gewinner VfL Wolfsburg ist für die am 19. Oktober startende Gruppenphase gesetzt.

Eintracht Frankfurt war als dritter deutscher Starter in der ersten Qualifikationsrunde im August an Ajax Amsterdam (1:2) gescheitert. Das Finale findet am 3. oder 4. Juni 2023 in Eindhoven statt.