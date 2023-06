CL-Gruppen ausgelost: Frühe THW-Rückkehr für Landin und Sagosen

Am Dienstagvormittag wurden in Wien die Champions-League-Gruppen ausgelost: Titelverteidiger Magdeburg bekommt ein schnelles Wiedersehen mit Barcelona, der THW Kiel mit seinen abwandernden Stars Niklas Landin und Sander Sagosen.

Das Ende der vergangenen Champions-League-Saison ist gerade den Magdeburger Fans noch sehr präsent. Sensationell übertrumpfte der SCM die vermeintlichen Favoriten aus Barcelona und Kielce - und krönte sich mit der europäischen Krone. Spätestens seit Dienstag wirft aber die neue Saison in der Königsklasse ihre Schatten voraus. In Wien wurden die Gruppen ausgelost.

Der Titelverteidiger bekommt es in Gruppe B mit folgenden Gegnern zu tun: GOG Gudme (Dänemark), Telekom Veszprem (Ungarn), FC Barcelona (Spanien), Wisla Plock (Polen), Montpellier Handball (Frankreich), FC Porto (Portugal) und RK Celje (Slowenien). Es sind schnelle Wiedersehen für die Magdeburger, die mitunter Wisla Plock auf dem Weg zum Final Four im Viertelfinale (22:22, 30:28) ausgeschaltet hatten. Barcelona unterlag der Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert im Siebenmeterwerfen (39:40). Die Katalanen sind in dieser Gruppe neben Magdeburg und Veszprem sicherlich die Favoriten.

Wiedersehen ist auch das Stichwort für den amtierenden deutschen Meister. Der THW Kiel trifft in Gruppe A unter anderem auf den dänischen Vertreter Aalborg Handbold und den norwegischen Spitzenklub Kolstad Handball. Nach Aalborg wechselt in diesem Sommer Kiels langjähriger Stammkeeper Niklas Landin, in Kolstad unterschrieb THW-Rückraumass Sander Sagosen.

Kiel hat die schwerere Gruppe erwischt

Der deutsche Rekordmeister hat sicherlich die schwerere Gruppe erwischt, neben Aalborg und Kolstad wollen dem THW auch Champions-League-Finalist Industria Kielce (Polen), Paris Saint-Germain (Frankreich), HC Zagreb (Kroatien), Pick Szeged (Ungarn) und HC Eurofarm Pelister (Nordmazedonien) Punkte abnehmen.

Auf Kielce, Aalborg und Szeged traf der THW schon in der Gruppenphase der Saison 2022/23, lediglich der polnische Spitzenklub landete vor den "Zebras". Endstation im Viertelfinale war PSG, das diesmal bereits in der ersten Turnierphase Gegner der Kieler sein wird.

Die Gruppenphase beginnt am 13. und 14. September. Die beiden besten Mannschaften der zwei Gruppen qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale, die Teams auf den Rängen drei bis sechs spielen in Überkreuzvergleichen die restlichen vier Plätze in der Runde der letzten Acht aus. Das Final Four in Köln steigt am 8. und 9. Juni 2024.

Die CL-Gruppen auf einen Blick:

Gruppe A

THW Kiel

Industria Kielce (Polen)

Paris Saint-Germain (Frankreich)

HC Zagreb (Kroatien)

Aalborg Handbold (Dänemark)

Pick Szeged (Ungarn)

HC Eurofarm Pelister (Nordmazedonien)

Kolstad Handball (Norwegen)

Gruppe B

SC Magdeburg

GOG Gudme (Dänemark)

Telekom Veszprem HC (Ungarn)

FC Barcelona (Spanien)

Wisla Plock (Polen)

Montpellier Handball (Frankreich)

FC Porto (Portugal)

RK Celje (Slowenien)