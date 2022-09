CL-Generalprobe endet früh: Bangen um Olmo und Rode

Das Topspiel am Samstagabend zwischen Frankfurt und Leipzig diente zur Generalprobe vor dem Auftakt in die Champions League. Für Dani Olmo und Sebastian Rode endete das Spiel früh.

Bein Eintracht-Kapitän Rode lief das Spiel gegen RB bestens. Die Hessen lieferten einen starke Anfangsphase aufs Parkett, nicht zuletzt auch wegen Rodes abgefälschtem Schuss, der durch Willi Orbans Beine zum 2:0 einschlug. Die SGE-Fans feierten ihre Mannschaft mit lautstarken Sprechchören, die Elf von Trainer Oliver Glasner war dem Rausch recht nahe.

Doch plötzlich lag Rode auf dem Boden, versuchte sich das rechte Beine zu dehnen, ehe er seine Auswechslung signalisieren musste. In der 32. Minute humpelte der 31-jährige Mittelfeldspieler vom Feld und griff sich dabei mehrfach an den rechten hinteren Oberschenkel. Je nachdem, wie die genaue Diagnose bei der Muskelverletzung ausfällt, kann der Routinier den Auftakt zur Königsklasse gegen Sporting Lissabon mitmachen oder eben verpassen.

Die Partie gegen die Portugiesen findet erst am Mittwoch (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) statt, so dass Rode immerhin drei Tage zur Regeneration bleiben.

Olmo am Knie verletzt nach Sow-Duellen

Einen Tag weniger Zeit hat der Leipziger Dani Olmo, der in Frankfurt bereits in der 11. Minute vom Feld musste. In zwei Zweikämpfen mit dem Eintracht-Abräumer Djibril Sow zog sich der Spanier Blessuren zu. Ausgewechselt werden musste der Mittelfeldspieler wegen einer Knieverletzung - die medizinische Abteilung der Sachsen vollführte auf dem Rasen den berüchtigten Schubladen-Test, der auf eine Bänderverletzung schließen lässt.

Leipzig bestreitet am Dienstag den Auftakt in die Champions League gegen Schachtar Donezk. Anpfiff gegen die Ukrainer ist um 21 Uhr (LIVE! bei kicker).