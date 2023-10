CL-Duelle zwischen Lazio und Feyenoord finden ohne Gästefans statt

Die italienischen Behörden verbieten Feyenoord-Fans im Gastspiel bei Lazio den Zutritt ins Stadion. Daraufhin schließt Rotterdam die römischen Anhänger für das Hinspiel im De Kuip ebenfalls aus.

Die Begegnungen zwischen Lazio Rom und Feyenoord finden ohne Gästefans statt. IMAGO/Box to Box Pictures

"Wir müssen dringend etwas dagegen tun. Die Entscheidung der Behörden ist absolut nicht korrekt. Wir werden die Regeln ändern", hatte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin nach dem Ausschluss der Frankfurt-Fans für das Champions-League-Gastspiel in Neapel bereits im März im ZDF-Interview gesagt.

Doch die angekündigte Regeländerung blieb bisher aus, sodass die italienischen Behörden in dieser Königsklassen-Spielzeit erneut Gästeanhängern den Zutritt in ein Stadion verbieten. Wie Feyenoord Rotterdam mitteilte, muss der amtierende Meister der Eredivisie im Auswärtsspiel bei Lazio Rom am 7. November ohne Unterstützung seiner Fans auskommen.

Trotz Einigung zwischen Lazio und Feyenoord: Behörden stimmen nicht zu

Laut eigener Aussage reiste eine Delegation der Rotterdamer kürzlich zweimal nach Rom, um eine Lösung für das Problem zu finden. So soll Feyenoord vorgeschlagen haben, mindestens "1200 bis 1500 Auswärtsfans zu den Spielen zuzulassen". Diese Anzahl hielten die Verantwortlichen vom Klub aus der Hafenstadt für "verantwortungsbewusst" - Lazio teilte die Meinung auch. "Die italienischen Behörden entschieden jedoch anders und schufen damit auch für das Heimspiel in Rotterdam eine neue Situation", erklärte Feyenoord in einer Pressemitteilung.

Denn als Reaktion auf die Entscheidung des italienischen Innenministeriums schloss auch der aktuelle Tabellenvierte der niederländischen Liga Rom-Fans für das Hinspiel der beiden Teams am 25. Oktober im De Kuip aus. "Das sogenannte Dreieck (Bürgermeister, Polizeichef und Oberstaatsanwalt) und Feyenoord hält es nicht für verantwortbar. Dies geschieht sowohl aus Gründen der Sicherheit als auch aus Gründen des sportlichen Verhaltens von Feyenoord", erläuterte Rotterdam.

Rotterdam-Anhänger randalierten 2015 in Rom

Schon im April verboten die italienischen Behörden den Anhängern von Feyenoord den Zutritt ins Olimpico. Vor gut einem halben Jahr gastierte das Team von Arne Slot im Viertelfinale der Europa League bei Lazios Stadtrivale AS Rom. Dies geschah sicherlich auch aufgrund der Vorkommnisse im Jahr 2015. Damals hatten Feyenoords Fans in der italienischen Hauptstadt randaliert und unter anderem den historischen Brunnen "Fontana della Barcaccia" beschädigt.