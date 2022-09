CL-Debütant Meyer: "Jedes Spiel ist gleich"

Den meisten seiner Vorgänger war der ganz große Durchbruch (noch) verwehrt. Mit einem Pflichtspiel-Debüt für Borussia Dortmund in der Champions League reihte sich Alexander Meyer mit vergessenen Größen wie Björn Mehnert (1997), Leandro (2002), Marian Sarr (2012), Dzenis Burnic (2016) und Jeremy Toljan (2013) ein, zuletzt war Ansgar Knauff dieses Kunststück gelungen.

Keeper Alexander Meyer, vor der Saison als neue Nummer 2 vom Jahn aus Regensburg verpflichtet, schaffte das allerdings als Einziger in einem Heimspiel. "Das erste Mal für diesen Verein zu spielen, zu Hause und dann gleich Champions League, da kam eins zum anderen", befand der 31-Jährige selbst: "Deswegen habe ich das richtig genossen. Umso schöner, dass wir dann auch so ein Spiel abgeliefert haben."

"Er hat das Spiel permanent beschleunigt"

Dafür, dass der Abend vor der erstmals gefüllten Stehplatz-Tribüne mit einem Sieg und dem dritten Spiel in Folge ohne Gegentor so gelungen war, sorgte auch Meyer. Kurz nach der Pause wehrte er beim Stand von 2:0 einen Schuss des freistehenden Lukas Lerager aus Nahdistanz ab und verhinderte damit möglicherweise eine Zitterpartie. Zudem machte er das Spiel von hinten mit gezielten Bällen auf die Außenpositionen immer wieder schnell und begünstigte damit die sehenswerte Dortmunder Offensive. Eine "sehr gute Leistung" sah sein Trainer Edin Terzic sogar: "Er war nicht viel gefordert, aber da, wenn wir ihn gebraucht haben. Und er hat das Spiel permanent beschleunigt."

"Natürlich war etwas Nervosität da"

"Es war ein sehr dominanter Auftritt. Wir hätten sogar noch zwei, drei Tore mehr schießen können, wenn man einen Fehler sucht", befand Meyer selbst und gab Einblick in sein Seelenleben. "Natürlich war etwas Nervosität da, die Anspannung ist wichtig", glaubt der Keeper, der sich erst im Alter von 26 Jahren im Profibereich durchgesetzt hatte: "Der lange Weg hat sich ausgezahlt. Diesen Tag werde ich nie vergessen."

Wenn der Ball einmal rollt, seien der Gegner und die Umstände allerdings egal. Vor ziemlich genau einem Jahr hießen die Gegner eben Nürnberg, Düsseldorf und Aue - nun Kopenhagen, Leipzig und Manchester. "Klar ist das Drumherum etwas ganz anderes, aber im Endeffekt darf man nicht vergessen, dass jedes Spiel gleich ist. Ich muss meinen Job machen, will für die Mannschaft da sein und die Bälle halten."

Das gelang ihm, möglicherweise muss er es in den kommenden Wochen wiederholen. "Wir müssen schauen, wie sich das in den ersten Tagen entwickelt", gab Terzic ein Update zu Gregor Kobel, der sich im Abschlusstraining einen Muskelfaserriss zugezogen hatte: "Er steht uns in den nächsten ein, zwei Wochen nicht zur Verfügung."