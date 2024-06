CL-Auslosung 2024/25: Die Töpfe der fünf Bundesliga-Klubs

Fünf Bundesliga-Klubs nehmen 2024/25 an der "neuen" Champions League teil. Und auch ihre möglichen Vorrunden-Gegner nehmen Formen an. Ein Überblick.

Maximilian Mittelstädt nimmt mit dem VfB Stuttgart 2024/25 nach langer Wartezeit an der Champions League teil - es warten attraktive Gegner. IMAGO/Sven Simon

Die wohl größte der vielen Änderungen, mit der die Champions League ab der Saison 2024/25 aufwartet, betrifft die Vorrunde: Statt in acht Gruppen werden die Teilnehmer an der K.-o.-Phase in einer einzigen Liga ausgespielt. Eine Auslosung wird dabei dennoch benötigt - und wie bisher vier Töpfe.

Jede der 36 qualifizierten Mannschaften bekommt es in der Vorrunde mit acht unterschiedlichen Gegnern zu tun. Am 29. August ermittelt die UEFA - wohl mit reichlich technischer Unterstützung -, wer wann und wo auf wen trifft. Grundsätzlich ist vorgesehen, dass jedem Klub aus jedem der vier Töpfe zwei Gegner zugelost werden, wobei gegen den einen zuhause und den anderen auswärts gespielt wird.

Bundesliga-Trio im ersten Topf - Leverkusen nicht

Real Madrid ist als Titelverteidiger an erster Position des ersten Topfes gesetzt, alle weiteren Plätze werden ab sofort ausschließlich absteigend nach den UEFA-Koeffizienten der Teams und damit nach dem Europapokal-Abschneiden der letzten Jahre vergeben. Weil 29 der 36 qualifizierten Klubs feststehen - die restlichen sieben Tickets werden in der Qualifikation vergeben -, nehmen die vier Töpfe bereits Formen an.

TOPF 1: Real Madrid, Manchester City, FC Bayern München, Paris Saint-Germain, FC Liverpool, Inter Mailand, Borussia Dortmund, RB Leipzig, FC Barcelona

TOPF 2: Bayer 04 Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta Bergamo, Juventus Turin, Benfica Lissabon, FC Arsenal, Club Brügge, Schachtar Donezk (+ ein weiteres Team)

TOPF 3: Feyenoord Rotterdam, Sporting Lissabon, PSV Eindhoven (+ sechs weitere Teams)

TOPF 4: VfB Stuttgart, Sturm Graz, Stade Brest (+ sechs weitere Teams)

Sicher qualifiziert, aber Topf-Zuteilung noch unklar: AC Mailand (2 oder 3), Celtic Glasgow (3 oder 4), AS Monaco (3 oder 4), Aston Villa (3 oder 4), FC Bologna (3 oder 4), FC Girona (3 oder 4)

Damit haben alle fünf Bundesliga-Starter bereits Gewissheit, welchem Topf sie bei der Auslosung angehören werden. Champions-League-Finalist BVB hat wie Bayern und Leipzig dank guter Koeffizienten das Privileg, im ersten Topf zu starten, und geht damit Duellen mit Real, ManCity, PSG, Liverpool, Inter und Barca aus dem Weg.

Leverkusen, das als Meister nach dem alten Modus noch im ersten Topf gelandet wäre, wird dagegen ebenso wie der VfB auf zwei Teams aus dem ersten Topf treffen - und weil Spiele gegen Klubs aus dem eigenen Verband nicht vorgesehen sind, werden es zwei aus obigem Topklub-Sextett sein.

Maximal zwei Gegner dürfen aus demselben Verband kommen. Heißt: Der VfB könnte es problemlos mit ManCity und Arsenal oder mit Real und Atletico Madrid zu tun bekommen.