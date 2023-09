CL-Ansetzungen: Union startet im Bernabeu, Brocken auch gleich für Bayern und BVB

Das Abenteuer Champions League beginnt für Union Berlin am 1. Spieltag bei Real Madrid. Auch für den FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig stehen die Ansetzungen fest.

Die neue Champions-League-Saison, die letzte vor der anstehenden Modus-Reform, beginnt mit einem Kracher: Der siebenmalige Sieger AC Mailand empfängt in Borussia Dortmunds "Todesgruppe" F am Dienstag, den 19. September (18.45 Uhr), das neureiche und nicht zu unterschätzende Newcastle United.

Der BVB steigt gut zwei Stunden später mit der womöglich schwierigsten Begegnung seiner Gruppenphase ein: auswärts bei Paris St. Germain um Kylian Mbappé oder die Neuzugänge Ousmane Dembelé und Ex-Frankfurter Randal Kolo Muani. Ihr erstes Heimspiel hat die Borussia am 4. Oktober (Mittwoch, 21 Uhr) gegen Milan. Es folgen Auswärtsspiel (Mittwoch, 25. Oktober, 21 Uhr) und Heimspiel (Dienstag, 7. November, 18.45 Uhr) gegen Newcastle, Milan auswärts (Dienstag, 28. November, 21 Uhr) - und zum Abschluss noch mal PSG im Signal Iduna Park (Mittwoch, 13. Dezember, 21 Uhr).

Für den FC Bayern geht es am Mittwoch, den 20. September (21 Uhr), ebenfalls spannend los: Englands Rekordmeister Manchester United tritt in der Allianz-Arena an. Nach zwei Auswärtsspielen in Kopenhagen (Dienstag, 3. Oktober, 21 Uhr) und Istanbul (Dienstag, 24. Oktober, 18.45 Uhr), kommen die Türken (Mittwoch, 8. November, 21 Uhr) und Dänen (Mittwoch, 29. November, 21 Uhr) nach München. Am letzten Spieltag muss der FCB schließlich im Old Trafford ran (Dienstag, 12. Dezember, 21 Uhr).

RB Leipzig eröffnet die Königsklasse in der Schweiz, Young Boys Bern lädt am Dienstag, den 19. September, schon um 18.45 Uhr zum Auswärtsspiel. Daheim empfangen die Sachsen in der Folge Titelverteidiger Manchester City (Mittwoch, 4. Oktober, 21 Uhr) und Roter Stern Belgrad (Mittwoch, 25. Oktober, 21 Uhr), gereist wird am 7. November nach Serbien (Dienstag, 21 Uhr) und am 28. November nach England (Dienstag, 21 Uhr). Erneut zur frühen Uhrzeit gegen Bern beschließt RB die Gruppenphase am 13. Dezember (Mittwoch).

Am 2. Spieltag muss Union wohl gewinnen

Für Champions-League-Debütant Union Berlin könnte der Ausflug auf Europas große Fußballbühne nicht spektakulärer starten: Am 1. Spieltag wartet gleich das Auswärtsspiel bei Real Madrid im Estadio Santiago Bernabeu (Mittwoch, 20. September, 18.45 Uhr). Zu Hause gegen Braga (Dienstag, 3. Oktober, 18.45 Uhr) müssten die Eisernen wohl gewinnen, drei Wochen später kommt auch Napoli nach Berlin (Dienstag, 24. Oktober, 21 Uhr). Weiter geht es in Neapel (Mittwoch, 8. November, 18.45 Uhr), in Braga (Mittwoch, 29. November, 21 Uhr) - und zu guter Letzt im Olympiastadion gegen Rekord-Champion Real (Dienstag, 12. Dezember, 21 Uhr).