CL-Achtelfinale: Auslosung, Teams, TV - und eine neue Regel

Am 13. Dezember werden die Paarungen des Champions-League-Achtelfinals ausgelost. Wer dabei ist, wer die Spiele live überträgt und was dieses Jahr neu ist - ein Überblick.

Wann wird das Champions-League-Achtelfinale 2021/22 ausgelost?

Die Auslosung der Achtelfinalpaarungen findet am Montag, 13. Dezember, um 12 Uhr in Nyon statt. Auf den kicker-Plattformen finden Sie wie immer einen LIVE!-Ticker.

Wie läuft die Auslosung des Achtelfinals ab?

Qualifiziert sind wie immer die acht Gruppenersten und acht -zweiten der Champions-League-Gruppenphase. Die acht Gruppensieger sind dabei gesetzt und genießen im Rückspiel gegen einen der Gruppenzweiten Heimrecht. Ausgeschlossen sind beim Start der K.-o.-Runde Duelle zwischen Teams aus derselben Gruppe oder demselben Verband.

Welche Teams sind bereits fürs Champions-League-Achtelfinale qualifiziert?

Bayern München (Gruppensieger)

Ajax Amsterdam (Gruppensieger)

FC Liverpool (Gruppensieger)

Manchester City (Gruppensieger)

Manchester United (Gruppensieger)

FC Chelsea

Inter Mailand

Juventus Turin

Real Madrid

Sporting Lissabon (Gruppenzweiter)

Paris St. Germain (Gruppenzweiter)

Wann finden die Spiele des Champions-League-Achtelfinals statt?

Das Achtelfinale erstreckt sich über einen Monat: Die Hinspiele finden am 15./16. und am 22./23. Februar 2022 statt, die Rückspiele am 8./9. und am 15./16. März. Alle Partien werden um 21 Uhr angepfiffen.

Wer überträgt das Champions-League-Achtelfinale live im TV?

Wie schon in der Gruppenphase zeigt Streaminganbieter DAZN den Großteil der Spiele live. An jedem Dienstagstermin darf aber auch in der K.-o.-Phase Amazon Prime ein Spiel nach Wahl exklusiv live übertragen. Insgesamt sind vier der 16 Achtelfinalspiele demnach nicht auf DAZN zu sehen.

Was ist im Champions-League-Achtelfinale neu?

Weil die UEFA die Auswärtstorregel abgeschafft hat, könnte es in den Rückspielen zu mehr Verlängerungen und Elfmeterschießen kommen. Alle Duelle, in denen es nach 180 Spielminuten unentschieden steht - unabhängig von der Anzahl der erzielten Auswärtstore -, gehen in die Verlängerung. Haben auch nach der 30-minütigen Verlängerung beide Teams gleich viele Tore erzielt, entscheidet das Elfmeterschießen.