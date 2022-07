City Transformer CT-1: Auf Knopfdruck schmal

Der CT-1 ist ein elektrisches Mikro-Car mit einer ungewöhnlichen Fähigkeit: Auf Knopfdruck macht es sich schmal. Die Idee kommt aus Israel, erste Prototypen stammen aus der bayerischen Oberpfalz.

City-Transformer CT-1: Auch das Scherentüren-Prinzip prädestiniert fürs Parken in schmalen Lücken. Hersteller

Die Mobilitätswende hat viele Start-ups ans Licht gespült. Nicht alle haben es geschafft, zuletzt musste Uniti aus Schweden Konkurs anmelden. Mal sehen, wie es dem israelischen Unternehmen City Transformer ergeht. Die patentierte Idee von CEO Asaf Formoza besitzt jedenfalls Charme: Der CT-1, ein komplett geschlossener, zweisitziger, elektrischer Kleinstwagen, kann seine Spurbreite verändern - auf Knopfdruck, und sogar während der Fahrt.

Schmalhans für die Mikro-Lücke

Aus einem Fahrzeug mit regulären 1,40 Metern Breite wird dann ein Ein-Meter-Schmalhans, der locker quer in Mikro-Lücken manövriert. Die Türen bereiten beim Ein- und Aussteigen kein Problem, denn nach dem Scherentüren-Prinzip klappen sie platzsparend nach vorn.

Dieses Bild soll sich ab 2024 im Straßenbild etablieren: CT-1 im Schmalspur-Modus. Hersteller

Angetrieben wird das 2,50 Meter kurze und 590 Kilogramm federleichte Wägelchen von zwei 7,5-kW-Elektromotoren, der unterflur verbaute 14-kWh-Akku verspricht 180 Kilometer Reichweite. Im Schmalspur-Modus schafft der CT-1 Tempo 45, verbreitert 90 km/h.

Prototypen aus Roding

Die ersten beiden Prototypen wurden bei Roding Automobile in der Oberpfalz gebaut. Zur Serienfertigung dürfte es anderswo in Europa kommen. 15.000 Einheiten pro Jahr sollen es ab 2024 werden. Die Rede ist von einem Basispreis in Höhe von 16.000 Euro, wer bereits jetzt gegen eine erstattungsfähige Anzahlung von 150 Euro vorbestellt, zahlt 12.500 Euro.