Cissé muss vier bis sechs Wochen pausieren

Nach Orel Mangala, Naouirou Ahamada, Clinton Mola und Lilian Egloff beklagt der VfB Stuttgart den nächsten Verletzten: Momo Cissé fällt mit einer Absplitterung im Mittelfuß vier bis sechs Wochen aus.

Wer Cissé zum ersten Mal sieht, mit seinen 64 Kilogramm verteilt auf 1,78 Meter, der bekommt Zweifel, ob der 18-Jährige wirklich dem Kampfsport Profifußball gewachsen sein kann. Ein Eindruck, dem Pellegrino Matarazzo widerspricht: "Er ist schnell und hat, auch wenn man ihm das nicht so ansieht, die nötige Körperspannung. Er kann im Zweikampf schon hart sein", erklärt der Stuttgarter Cheftrainer angesprochen auf die schmale Statur und die dünnen Beine des Angreifers. Das habe Cissé nicht nur im letzten Testspiel des Trainingslagers in Österreich gegen Bielefeld bewiesen. Da räumte der Flügelmann rechts defensiv schon einmal einen durchgebrochenen Gegenspieler ab.

Jungprofi aus Guinea muss nicht operiert werden

Nach der Rückkehr aus der Vorbereitung in Kitzbühel und zwei freien Tagen folgte heute die schlechte Nachricht: Cissé hat sich beim 5:2-Erfolg über die Arminen eine Absplitterung im Mittelfuß zugezogen und fällt vier bis sechs Wochen aus. Zumindest muss der Jungprofi aus Guinea nicht operiert werden.

Egloff fällt noch mindestens zwei Monate aus

Anders als Egloff, der die vergangene Saison wegen einer Mittelfußverletzung komplett verpasst hat. Nach einer monatelangen, erfolglosen konservativen Behandlung wurde der ebenfalls 18 Jahre junge Mittelfeldspieler mittlerweile operiert und ist in der Rehabilitation. Er fällt noch mindestens zwei Monate aus. Dagegen soll Clinton Mola nach seiner in der vergangenen Woche zugezogenen Hüftprellung in dieser Woche wieder voll einsteigen. "Am Morgen vor dem Spiel gegen Bielefeld war die Frage, ob er trainiert, aber er hat sich unsicher gefühlt", erzählt Matarazzo. "Deswegen haben wir lieber darauf verzichtet."

Noch etwas länger, wahrscheinlich rund drei Wochen, wird Ahamada fehlen. Der Franzose zog sich in der vergangenen Woche eine Zerrung im Übergang zwischen Muskel und Sehne im rechten Knöchel zu. "Naoui hatte diese Art von Verletzung schonmal. Damals ist er drei Wochen ausgefallen", so Matarazzo, der auch noch auf Mangala verzichten muss, der nach seiner Oberschenkelverletzung sehr wahrscheinlich den Saisonstart verpassen wird.