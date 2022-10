"Circa sechs Wochen": Meppen muss weiter auf Kersken verzichten

Der SV Meppen hat ein Update zur Verletzung von Torhüter Jonas Kersken veröffentlicht.

Glück im Unglück für Jonas Kersken und den SV Meppen: Der Torhüter des Drittligisten muss an seiner lädierten Schulter nicht operiert werden, das gaben die Emsländer am Montagabend bekannt.

"Riss im hinteren Knorpelbereich der Schulter"

Dennoch wird Kersken laut Meppens Vereinswebsite "mit einem Riss im hinteren Knorpelbereich der Schulter für circa 6 Wochen ausfallen". Der 22-jährige Deutsch-Engländer, der bis zum 0:1 gegen Bayreuth am Samstag alle zehn Ligaspiele für sein Team bestritt, hatte sich nach einer Parade in der Vorwoche beim 0:3 in Aue an der Schulter verletzt.

Kersken wird in naher Zukunft wohl weiter von Matthis Harsman ersetzt. Ob mit dem Ersatzkeeper beim FC Ingolstadt am Samstag (14 Uhr) wieder der Erfolg zurückkehrt, bleibt abzuwarten. Meppen wartet seit sieben Ligaspielen (drei Niederlagen) auf einen Sieg.