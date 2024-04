Cinel: "Schon ziemlich gut mit noch ganz viel Luft nach oben“

Red Bull Salzburg hat nach der Niederlage in der Vorwoche und dem anschließenden Trainerwechsel eine Reaktion gezeigt. Neo-Coach Onur Cinel zeigte sich nach dem Sieg gegen Klagenfurt zufrieden, wusste aber auch, wo sich seine Mannschaft noch verbessern muss.

Alles blickte gespannt auf das Debüt von Neo-Salzburg-Trainer Onur Cinel. Nach dem Cup-Aus im Halbfinale gegen Sturm Graz und der ersten Liga-Niederlage seit 14 Spielen sahen sich die Verantwortlichen beim Serienmeister gezwungen, etwas zu ändern und ersetzten in der Vorwoche Gerhard Struber durch den 38-jährigen Deutschen. Der musste im ersten Spiel mit seinem neuen Team liefern, wollte er nicht gleich in die Kritik geraten.

Sturm Graz hatte seine Aufgabe schon am Freitag erfüllt und setzte sich mit einem Sieg gegen Rapid Wien zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze. Der Serienmeister zog mit dem 4:2-Erfolg gegen Klagenfurt wieder punktgleich, liegt aber aufgrund der direkten Duelle vor den Steirern. "Heute war das schon ziemlich gut mit noch ganz viel Luft nach oben“, freute sich Cinel in einer ersten Reaktion bei "sky" über ein gelungenes Debüt. "Einiges von dem, was wir uns vorgenommen haben, war heute ganz gut zu sehen. Vor allem die Schärfe nach vorne und die Anzahl an Torschüssen und Torchancen."

Der neue Salzburg-Trainer wusste aber auch, dass es in manchen Bereichen nach wie vor Verbesserungspotential gibt, sprach vor allem die Restverteidigung und das Ausspielen von Kontersituationen an. Aber: "Für fünf Tage, die wir hatten, war da schon einiges zu sehen, was wir umsetzen wollten.“

Sucic jubelt über langersehntes Tor

Bedanken konnte sich der Deutsche auch bei Luka Sucic, der mit seinem Tor in der fünften Minute den Sieg der Salzburger eingeleitet hatte. Es war für den 21-Jährigen der erste Treffer in dieser Bundesliga-Saison.“Ein sehr schönes Gefühl. Wir wissen alle, dass wir Offensivspieler an Scorerpunkten gemessen werden. Ich bin einfach glücklich über das erste Saisontor, aber noch glücklicher über die drei Punkte und dass wir wieder in die Spur gefunden haben“, wusste der Kroate, wie wichtig eine schnelle Reaktion im Bezug auf den Titelkampf mit Sturm war. "Wir müssen uns nur auf uns konzentrieren, unsere Leistung auf den Platz bringen und dann bin ich sicher, dass wir auch Meister werden.“

In der Meistergruppe geht es schon am Mittwoch mit den Rückspielen weiter. Die Partien der Qualifikationsrunde finden schon am Dienstag statt.