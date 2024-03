Cinel: "Das haben wir richtig gut gemacht"

Der FC Liefering bleibt 2024 ohne Punkteverlust. Beim 3:1-Heimsieg gegen den SKN halfen die St. Pöltner Stefan Thesker und Thomas Turner aber etwas mit.

Der FC Liefering bleibt in der 2. Liga die Mannschaft der Stunde. Mit dem 3:1-Heimerfolg gegen den SKN St. Pölten vor knapp 300 Zuschauern in Wals-Siezenheim feierte die Truppe von Trainer Onur Cinel den vierten Sieg in Folge und holte damit in diesem Zeitraum mehr Punkte als in ihren 14 vorangegangen Partien (mit nur elf Zählern).

Die St. Pöltner machten es den Salzburgern in der ersten halbe Stunde allerdings nicht allzu schwer. Vor dem ersten Gegentreffer patzte Stefan Thesker beim Herausspielen und vor dem zweiten Tor ließ SKN-Keeper Thomas Turner eine harmlose Freistoß-Flanke von Lukas Sulzbacher durch seine Hände gleiten.

"Es war heute ein intensives Spiel von beiden Seiten. Es ist nicht einfach, gegen eine individuell so stark besetzte Mannschaft über 90 Minuten hinweg zu verteidigen. Das haben wir richtig gut gemacht und aufgrund der höheren Anzahl an Torchancen auch verdient gewonnen", freute sich Liefering-Trainer Cinel.

Das "Ehrentor" der St. Pöltner erzielte Dario Tadic, der damit Deni Alar in der Torschützenliste auf den Fersen bleibt. Hinter Tabellenführer GAK wird das "Hauptfeld" immer dichter. Den Zweiten Leoben und den nunmehr sechstplatzierten SKN trennen lediglich vier Punkte.

