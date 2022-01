Spannung bis in die Schluss-Sekunden: Bengals beenden ihren Play-off-Fluch

Die Cincinnati Bengals haben nach 31 Jahren wieder ein Play-off-Spiel in der NFL gewonnen. Beim 26:19 über die Las Vegas Raiders musste das Team aus Ohio aber bis zum Ende zittern.

Als die Cincinnati Bengals zum letzten Mal ein Play-off-Spiel gewonnen hatten, war Joe Burrow noch nicht auf dieser Welt - und sehr viele seiner Teamkollegen auch nicht. 31 Jahre nach einem 41:14 über die schon längst nicht mehr existenten Houston Oilers hat nun der 25 Jahre alte Burrow das chronisch erfolglose Franchise tatsächlich wieder zu einem Erfolg geführt.

Die kongeniale Verbindung von Burrow und Ja'Marr Chase, die an der Louisiana State University 2019 zu einer der erfolgreichsten College-Saisons aller Zeiten geführt hatte, stellten die beiden auch in ihrem ersten Play-off-Spiel eindrucksvoll zur Schau. Immer wieder suchte der junge Quarterback seinen noch jüngeren Passempfänger.

Bengals kontrollieren, Raiders bleiben dran

In der Endzone warf er dann weitere Mitglieder seines reichlich bestückten Waffenarsenals an: Den ersten Touchdown der Partie feuerte er zu Tight End C.J. Uzomah, den zweiten dann mit einem spektakulären Roll-Out-Pass auf Receiver Tyler Boyd. Allerdings hätte dieser Score wohl nicht zählen dürfen, da ein Schiedsrichter noch während des Spielzugs abgepfiffen hatte, der Referee hatte Burrow fälschlicherweise im Seitenaus gesehen hatte.

Burrow erhielt aber auch Unterstützung seiner Defense, die ein Fumble von Raiders-Quarterback Derek Carr erzwang und diesen auch sonst häufig unter Druck setzte. So kontrollierten die Bengals die erste Hälfte klar, Carr schlug aber kurz vor der Halbzeit mit einem Touchdown-Pass auf Zay Jones zurück und hielt die Raiders in seinem ersten Play-off-Spiel damit in Schlagdistanz - zur Pause führten die Bengals mit 20:13.

Pratt passt im entscheidenden Moment auf

In der zweiten Halbzeit gelang es den Raiders dann besser, Burrow unter Druck zu setzen - auch wenn dieser immer wieder den überragenden Chase fand (9 Catches, 116 Yards) fand. Weil auch die Raiders in der Red Zone keine Durchschlagskraft hatten, tauschten die Teams bis tief in die Schlussphase nur Field Goals aus.

Zwei Minuten vor Ende bekamen Carr und die Raiders mit sieben Punkten Rückstand aber tatsächlich noch einmal die Chance auf einen ausgleichenden Drive. Der Quarterback führte sein Team bis an die 9-Yard-Linie, hatte 17 Sekunden vor Schluss noch einen Versuch übrig - doch den fing Bengals-Linebacker Germaine Pratt an der Goal Line ab und beendete damit endgültig die Durststrecke Cincinnatis. Die Bengals werden am kommenden Wochenende erstmals seit 1991 wieder in der Divisonal Round antreten.