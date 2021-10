Burrow sticht Lawrence aus: Bengals feiern Comeback-Sieg gegen Jaguars

Die Cincinnati Bengals haben gegen die Jacksonville Jaguars den dritten Saisonsieg im vierten Spiel gefeiert. Der entscheidende Knackpunkt war vor der Halbzeit.

Am Donnerstagabend (Ortszeit) kam es in Cincinnati zum Duell der herausragenden Quarterback-Talente; Joe Burrow, First-Overall-Pick 2020, auf der einen Seite, Trevor Lawrence, First-Overall-Pick 2021, auf der anderen. Den besseren Start erwischte der Rookie, der dafür jedoch vor allem das Laufspiel nutzte.

Lawrence, der in seiner gesamten High-School- und College-Zeit lediglich vier Spiele verloren hatte, führte seine Jaguars zu einer 14:0-Führung, die unmittelbar vor der Halbzeit zwingend hätte höher ausfallen müssen. An der Goal Line wurde Jacksonville bei einem vierten Versuch gestoppt - und nach der Pause kam Cincinnati zurück. Burrow, der bis dahin nicht viel zustande gebracht hatte, wirkte souverän und abgeklärt und glich sobald zum 14:14 aus. Vor allem Tight End C.J. Uzomah bekamen die Jags nicht in den Griff.

Der 28-Jährige war es auch, der nach starkem Pass von Burrow die erneute Jacksonville-Führung zum 21:21 ausglich. Es ging in die Schlussminuten, und Cincinnati schaffte es, die Gäste bei deren Angriffsversuch zu stoppen. Burrow bekam über fünf Minuten Zeit, um zumindest ein Field Goal zum Sieg zu verwandeln - er nutzte sie.

Wieder Burrow auf Uzomah - und McPherson trifft zum Sieg

Wieder war Uzomah der entscheidende Mann, als er einen 25-Yard-Pass von Burrow fing und Rookie-Kicker Evan McPherson so den Schuss zum Sieg zurechtlegte. Der 22-Jährige, der zuvor im Spiel schon einmal vergeben hatte, blieb aus 35 Yards Entfernung cool und ließ sich anschließend feiern. Mann des Abends war neben Uzomah aber Quarterback Burrow, der 348 Yards und zwei Touchdown-Pässe sammelte.

Cincinnati fehlt nun nach vier Spieltagen nur noch ein Sieg, um die Vorjahres-Bilanz (4:11) bereits einzustellen. Derzeit führt das Team aus Ohio die AFC North vor Baltimore und Cleveland an. Jacksonville dagegen steht bei 0:4, für die Jaguars war es saisonübergreifend die 19. Niederlage in Folge.