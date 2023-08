Nächste Final-Teilnahme: Messi setzt Siegeszug mit Miami fort

Erneut getroffen - diesmal nur in der Lotterie, erneut gewonnen - diesmal nur in einem anderen Wettbewerb. Lionel Messi hat mit Inter Miami das zweite Endspiel binnen kurzer Zeit erreicht.

Die Messi-Bilanz mit Miami bleibt phänomenal und makellos. Der Argentinier führte sein neues Team, in dem abermals auch die Spanier Sergio Busquets und Jordi Alba in der Startelf standen, im Halbfinale des US Open Cup gegen den FC Cincinnati zu einem 5:4-Erfolg im Elfmeterschießen. Und damit nach dem Triumph im Leagues Cup zur bereits zweiten Finalteilnahme.

Aus dem Spiel heraus erzielte Messi diesmal keinen Treffer, bereitete aber zwei mit schönen Flanken vor, sodass Inter durch den ecuadorianischen Torschützen Leonardo Campana ein 0:2 noch wettmachen - das 2:2 fiel in der siebten Minute der Nachspielzeit - und die Verlängerung erreichen konnte. Dort ging der Beckham-Klub durch den früheren Serie-A-Profi Josef Martinez in Führung (93.), musste allerdings in der 114. Minute das 3:3 durch den Japaner Yuya Kubo schlucken. Man kennt ihn in Deutschland vielleicht aus seiner Zeit beim 1. FC Nürnberg (23 Ligaspiele in der Saison 2018/19).

Callender pariert erneut

Es kam zum Elfmeterschießen. Dort trat Messi als erster Profi für Miami an und traf wie am Samstag beim 10:9 gegen den Nashville SC im Leagues Cup. Inter-Torwart Drake Callender avancierte schließlich in der Lotterie vom Punkt erneut zum Helden und parierte den letzten Versuch von Cincinnati. Benjamin Cremaschi verwandelte den entscheidenden Versuch für Miami.

In den ersten sieben Spielen für Miami hat Messi zehn Tore erzielt. Das Finale im US Open Cup steigt am 27. September. Gegner ist dann Houston Dynamo FC nach einem 3:1-Erfolg über Real Salt Lake. Und irgendwann wird Messi dann auch Ligaspiele in der Major League Soccer bestreiten - hier belegt sein Klub in der Eastern Conference den letzten Tabellenplatz.