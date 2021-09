'Cihan': "Ein Karriereende habe ich noch lange nicht geplant"

Cihan 'Cihan' Yasarlar hat sich Hertha BSC angeschlossen - und als Spielercoach neue Aufgaben vor der Brust, über die er mit kicker eSport gesprochen hat.

Nach einer erfolgreichen Saison beim VfL Bochum kehrt FIFA-Profi Cihan 'Cihan' Yasarlar in seine Heimat zurück, in der kommenden Spielzeit vertritt er Hertha BSC. Der Routinier greift in der Hauptstadt allerdings nicht nur selbst zum Controller, sondern wird seine Teamkollegen auch in der Doppelfunktion als Spielercoach unterstützen. Wir sprachen mit 'Cihan' über seine neuen Aufgaben und die Beweggründe seines jüngsten Karriereschritts.

kicker eSport: Von "nicht zu fassender Freude" hattest Du über Deinen Wechsel geschrieben. Was verbindet Dich außer der Stadt Berlin mit Hertha BSC?

Cihan Yasarlar: Ich bin Berliner, hier geboren und aufgewachsen. Ich habe seit meiner Kindheit fast 14 Jahre aktiv Fußball gespielt, es war für mich immer ein Traum, Profi bei Hertha BSC zu werden. Leider habe ich damals den Sprung nicht geschafft. Jetzt bin ich umso glücklicher, den Verein auf dem virtuellen Rasen vertreten zu dürfen.

Endlich dort, wo er schon seit seiner Kindheit spielen wollte. "Es war für mich immer ein Traum, Profi bei Hertha BSC zu werden" Hertha TV

Auf dem realen Rasen gilt Hertha - nicht zuletzt dank der finanziellen Mittel - als schlafender Riese. Wie schätzt Du das Potenzial des FIFA-Teams ein?

Wir haben einen Kader mit vielen jungen Spielern, die sehr hungrig auf Erfolge sind. Mit meiner Erfahrung will ich es unserem Team ermöglichen, gemeinsam stärker zu werden, damit wir sportlich wachsen.

Nicht nur der Verein ist neu für Dich, sondern auch Feine Rolle als Spielercoach. Weshalb suchst Du diese Herausforderung?

Ich glaube, dass ich das Zeug habe, die jungen Spieler voranzubringen. Das habe ich in der Vergangenheit auch mit meinen alten Mitspielern geschafft. Die Aufgabe wird mir auch in Zukunft sehr viel Spaß machen!

"Dieses Jahr wollen wir unter die besten Vier kommen." Cihan Yasarlar

Ist es der erste Schritt in Richtung Deines aktiven Karriereendes als FIFA-Profi?

Ein Karriereende habe ich noch lange nicht geplant. Natürlich bin ich nicht mehr der Jüngste, aber ich weiß, woran ich arbeiten muss, damit ich an der Leistung der vergangenen Jahre - oder des vergangenen Jahres - anknüpfen kann.

Welche Skills glaubst Du, den jüngeren Kollegen vermitteln zu können?

Ich kann unserem Team helfen, bessere Strategien während des Spiels aufzubauen - für die Defensive, aber auch für die Offensive. Natürlich werden auch Analysen eine große Rolle spielen. Wir werden gemeinsam daran arbeiten, dass sie mit Drucksituationen besser umgehen können, um erfolgreicher zu spielen.

Letztes Jahr wurde knapp noch der Einzug in die Final Chance-Runde der VBL Club Championship realisiert. Was sind in FIFA 22 die Ziele der Hertha?

Wir wollen natürlich so weit wie möglich oben angreifen, das ist das Ziel für die kommende Saison. Vergangene Spielzeit hat das Team die Tabelle auf Platz sechs beendet, dieses Jahr wollen wir unter die besten Vier kommen.

"Die Nähe zum Verein war mir auch sehr wichtig." Cihan Yasarlar

2017 hast Du die VBL gewonnen, 2018 warst Du noch deutscher ESL-Meister, es folgten weniger erfolgreiche Jahre. Wie ziehst Du Dich selbst aus schwächeren Phasen heraus?

Natürlich gibt es manchmal etwas schwierige Zeiten, aber es kommen auch wieder bessere. Wichtig ist, dass man dranbleibt, weiter hart trainiert und etwas aus den nicht so positiven Phasen lernt.

Beim VfL Bochum hast Du in der vergangenen Saison zu alter Stärke zurückgefunden. Warum hat es mit Dir und dem VfL nur ein Jahr gehalten?

Sportlich war es wieder ein viel besseres Jahr für mich, dazu hat natürlich auch der VfL beigetragen. Hertha BSC hat mir für die Zukunft eine überzeugende Perspektive aufgezeigt, das war einer der großen Faktoren. Da ich in meiner Vergangenheit auch oft erwähnt habe, für den Hauptstadtklub spielen zu wollen, konnte ich das Angebot nicht ablehnen. Die Nähe zum Verein war mir auch sehr wichtig.

Der Erfolg eines FIFA-Spielers steht und fällt oft auch mit dem aktuellen Ableger. Was ist Dein Eindruck von FIFA 22?

Das stimmt. Wir müssen uns jedes Jahr auf ein neues Spiel einstellen. Ich habe große Erwartungen an FIFA 22, auch mit der Next-Gen-Konsole. Wie schon erwähnt: Schlechte Phasen kommen, aber wichtig ist, dranzubleiben und hart zu arbeiten.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.