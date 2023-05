Cigerci wieder im Training, Kempf fehlt weiter

Winter-Zugang Tolga Cigerci (31) ist bei Hertha BSC nach seiner Wadenverletzung am Dienstag wieder ins Training eingestiegen. Zum ersten Mal in dieser Saison bei den Profis dabei war Stürmer Tony Rölke (20).

Tony Rölke, im Vorjahr Leistungsträger der U 19, die im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft Borussia Dortmund unterlag (1:2), hat in dieser Saison in der Regionalliga Nordost auf sich aufmerksam gemacht (acht Tore, drei Assists). Neben Rölke waren wie schon in den Wochen zuvor am Dienstag auch die Talente Ibrahim Maza (17) und Veit Stange (19) am Start.

Bei der ersten Trainingseinheit der neuen Woche standen Coach Pal Dardai insgesamt 23 Akteure zur Verfügung. Mittelfeldspieler Tolga Cigerci kehrte rechtzeitig vor dem Duell mit seinem Ex-Klub VfL Wolfsburg nach überstandenen Wadenproblemen in den Übungsbetrieb zurück.

Dagegen trainierten Marc Kempf (Rippenprellung), Marton Dardai, Wilfried Kanga, Agustin Rogel (alle muskuläre Probleme), Robert Kwasigroch und Kevin-Prince Boateng (beide Knieprobleme) am Dienstag individuell.

Auch Kelian Nsona (Aufbautraining nach Knie-OP) und Filip Uremovic, der vor elf Tagen in Köln (2:5) eine Gehirnerschütterung erlitten und gegen den VfL Bochum (1:1) gefehlt hatte, standen nicht auf dem Trainingsplatz.

14. Auswärtsniederlage droht - ein Negativrekord geht noch

Ohnehin fehlen wird dem Bundesliga-Absteiger, der aktuell um die Zweitliga-Lizenz für die kommende Saison kämpft, am Samstag in Wolfsburg Maximilian Mittelstädt. Der Linksverteidiger, der derzeit wie schon im Winter von Werder Bremen umworben wird und eine Ausstiegsklausel im Vertrag hat, kassierte gegen Bochum seine 5. Gelbe Karte und fehlt zum Saisonausklang gesperrt.

Sollten die Berliner in Wolfsburg verlieren, wäre das ihre 14. Auswärtsniederlage in dieser Saison - und die Einstellung des Negativrekords aus der Abstiegssaison 1990/91.