Cigerci: "Ich kann mein Spiel jederzeit ändern"

Sechseinhalb Jahre war Tolga Cigerci (30) weg. Seit seiner Rückkehr führt er im Mittelfeld von Hertha BSC das Kommando - und sieht seinen neuen alten Klub auf dem Weg zum Klassenerhalt.

Er spielt mit einem Selbstverständnis, als wäre er nie weg gewesen. Ballsicher, immer präsent, die Nebenleute mit kurzen Ansagen und klaren Kommandos coachend: Hertha BSC, der Eindruck drängt sich einen Monat nach der überraschenden Rückrufaktion auf, hat in dem kommunikativen Mittelfeldstrategen ein Puzzleteil gefunden, das vorher fehlte.

Tolga Cigerci paart fußballerische Lösungen mit Aggressivität, er ist Teamplayer und Taktgeber zugleich und binnen weniger Wochen zum Chef in der Zentrale geworden. Der Mann, der 2011 mit dem VfL Wolfsburg an der Seite von Maximilian Arnold und Robin Knoche deutscher A-Jugend-Meister war und der für die U 19 und U 20 des DFB spielte, eher er den Avancen des türkischen Verbandes nachgab, tut Herthas Spiel erkennbar gut.

Es ist ein absoluter Gewinn für uns als Gruppe, dass wir so jemanden haben. Sandro Schwarz

Als "Spieler mit sehr hohem Verantwortungsbewusstsein" lobt ihn Sandro Schwarz, sein Trainer. "Es ist ein absoluter Gewinn für uns als Gruppe, dass wir so jemanden haben." Auch Marco Richter, selbst einer der Protagonisten des zarten Hertha-Aufschwungs, preist seinen neuen Mitspieler: "Mal beruhigt Tolga das Spiel, mal macht er es schnell. Es fühlt sich an, als sei er schon immer Teil des Teams." Nach sechseinhalb Jahren in der Türkei (Galatasaray, Fenerbahce, Basaksehir, Ankaragücü), die gekrönt wurden durch die Meisterschaft mit Galatasaray 2018, ist der gebürtige Niedersachse zurück in der Bundesliga.

Am Mittwoch sprach Cigerci in einer Medienrunde über…

…seine Rückkehr Ende Januar nach Berlin: "Ich hatte gar nicht die Zeit, überrascht zu sein. Es ging am vorletzten und letzten Transfertag alles zu schnell. Da habe ich den Anruf bekommen, dass die Möglichkeit einer Rückkehr besteht, und dann ging alles ziemlich schnell. Ich musste die Entscheidung schnell treffen und muss mich bei Ankaragücü bedanken, beim Präsidenten, beim Trainer, beim Staff. Sie haben uns die Sache erleichtert. Ich hatte eine gute Zeit in Ankara. Und jetzt freut man sich sehr, dass man in Berlin zurück ist und bekannte Gesichter wiedersieht. Ich habe mich schnell angepasst, aber das konnte ich überall in meiner Karriere."

…seine Rolle als Leader und Kommunikator: "Ich hatte so eine ähnliche Rolle auch bei Ankaragücü. Ich war vorbereitet. Ich wollte der Mannschaft so schnell wie möglich helfen. Das mache ich nicht allein. Jeder hat seinen eigenen Charakter. Nur weil einer ruhig ist, heißt das ja nicht, dass er keine Verantwortung übernimmt. Hier wurde auch vorher schon geredet. Jeder versucht, jedem zu helfen. Ich habe versucht, einfach ein bisschen mehr zu geben. Das hat bisher gut funktioniert. Mit der Erfahrung, die ich gesammelt habe, habe ich mich auch als Mensch verändert. Das Ganze hat mich stärker gemacht."

…sein reifer gewordenes Spiel: "Ich löse gewisse Situationen besser. Früher war man vielleicht hektischer. Wenn man jung ist, will man viele Sachen auf einmal machen. Das kann funktionieren, muss aber nicht. Mit dem Alter lernst du vieles dazu, lernst, ruhiger zu bleiben in gewissen Situationen, in anderen Situationen schneller zu spielen. Ich denke, ich bin cleverer und ruhiger, kann aber auch aggressiv spielen, wenn es darauf ankommt. Ich kann mein Spiel jederzeit ändern und mich anpassen, das ist mein Vorteil."

…die Zeit in der Türkei und den Druck bei den großen Klubs: "Als ich bei den großen Vereinen in der Türkei war, war ich noch einen Tick jünger. Das ist nicht einfach mit dem Druck dort. Du sammelst viele Erfahrungen, gute und schlechte. Du nimmst das alles mit auf deinen Weg, und entweder wirst du stärker oder du packst das nicht. Der Druck hat mich gottseidank stärker gemacht, das habe ich mitgenommen nach Berlin."

…Hertha BSC: "Ich kann nur über die vier Wochen reden, in denen ich da bin. Ich weiß, dass wir eine gute Truppe und einen guten Trainerstab haben und uns auf alles gut vorbereiten. Du hast manchmal die Ergebnisse nicht, dann wird es schwieriger. Wir haben mit Kevin (Kevin-Prince Boateng, d. Red.) einen erfahrenen Spieler, der die Mannschaft in der Kabine sehr unterstützt. Das versuche ich auch. Wenn du ein paar Spieler hast, die die Verantwortung auf diese Art übernehmen, und wir alles zusammenbringen, dann haben wir eigentlich ein gutes Paket."

…den Abstiegskampf: "Wir sind auf dem richtigen Weg. In den vergangenen drei, vier Spielen gab es einen guten Fortschritt. Klar, wir dürfen uns nicht ausruhen, sondern müssen Vollgas geben. Allen ist bewusst, in welcher Situation wir stecken. Das war vorher auch allen bewusst, und dann bin ich noch dazugekommen. Vielleicht stecke ich die Leute auch an. Ich versuche, positiv zu sein und viel mit den Spielern zu reden. Wir haben eine gute Energie, die dürfen wir nicht verlieren. Wenn wir uns die Positivität erhalten, bin ich guter Dinge, dass wir erfolgreich sind."

…das Trio im zentralen Mittelfeld mit ihm, Lucas Tousart und Suat Serdar: "Nicht nur wir drei, alle machen es im Moment gut. Zu dritt gewinnst du kein Spiel, auch wenn die Mitte am Ende vielleicht das Wichtigste ist. Wir haben eine gute Kommunikation. Lucas und ich sind die, die mehr dazwischengehen und viel mehr laufen können. Und mit Suat haben wir einen, der die Bälle besser halten und uns viel mit seiner Technik geben kann. Dieser Mix ist nicht schlecht. Aber am Ende entscheidet der Trainer, wer spielt."

Sprach über seine Rückkehr nach Berlin: Tolga Cigerci IMAGO/Matthias Koch

…das Spiel in Leverkusen am Sonntag: "Wir spielen gegen eine spielstarke Mannschaft. Ich habe das Spiel gegen Monaco gesehen, Da hatten sie eine Phase, in der es sehr, sehr gut lief, und dann wieder kurz eine Phase, in der es nicht so gut lief und in der sie die Gegentore kassiert haben. Natürlich wissen wir, dass Leverkusen gute Spieler hat, aber am Ende ist entscheidend, was wir machen. Der Trainer wird uns genau zeigen, was gut bei denen ist und was nicht. Unsere letzten drei, vier Spiele waren nicht schlecht. Daran müssen wir anknüpfen, dann kann es auch in Leverkusen was werden. Auch in Dortmund (1:4) haben wir eine gute Leistung gezeigt. Wir fahren nach Leverkusen, um Punkte zu holen."

…Bruder Tolcay (28), der bei Nordost-Regionalligist Altglienicke spielt: "Ich bin öfter bei ihm. Seine Tür steht für mich immer offen, aber er ist verheiratet, ich will die beiden nicht nerven, sie brauchen auch mal Zeit für sich (lacht). Aber klar: Wir sind oft zusammen draußen, gehen essen."

…sein Comeback im September 2022 für die türkische Nationalmannschaft: "Egal, wie alt man ist - die Nationalmannschaft ist für jeden Spieler ein Traum. Ich habe gute Leistungen in der Türkei gebracht, die Einladung von Stefan Kuntz war dann die Belohnung dafür. Mein Traum war immer, zurückzukommen. Ich habe nie aufgegeben. Ich werde weiter alles dafür tun, wieder eingeladen zu werden. Aber ob es wahr wird, entscheidet der Nationaltrainer."