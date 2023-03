Ciccone schlägt Roglic und Evenepoel am Berg ein Schnäppchen

Bei der ersten Bergankunft der diesjährigen Katalonien-Rundfahrt kam es zum erwarteten Schlagabtausch der Favoriten. Am Ende jubelte aber ein Italiener.

165,4 Kilometer standen am Dienstag auf dem Programm. Los ging es in Mataro, das Finale lag auf 2135 Metern im Skigebiet Vallter - einer der höchsten erreichbaren Orte in Katalonien. Der rund 23 Kilometer lange Anstieg weißt Spitzensteigungen von knapp 15 auf, die die Fahrer am Dienstag gehörig forderten.

Wie im Vorfeld erwartet, mussten auf der 2. Etappe die Favoriten auf den Gesamtsieg aus der Reserve. Zuvor durfte sich eine acht Fahrer große Spitzengruppe zeigen, die aber gleich zu Beginn des Anstiegs zerfiel.

Simon Carr kämpfte als letzter der Flüchtenden einen einsamen Kampf, rund acht Kilometer vor dem Ziel war es auch um den Briten geschehen: Zunächst verschärfte Esteban Chaves das Tempo, sein EF-Education-Kollege Richard Carapaz konnte nicht mehr folgen. Doch Chavez bekam nur wenige Sekunden Vorsprung. Dann aber attackierte Mikel Landa (Bahrain Victorious), nur Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) und Primoz Roglic (Jumbo-Visma) konnten dem Spanier folgen.

Das Quartett zog nochmals das Tempo an und holte Chaves ein. Evenepoel machte von den vier Fahrern den stärksten Eindruck, doch auf den letzten Metern sprinteten Ciccone und Roglic noch vorbei. Am Ende musste Roglic sich dem Italiener um wenige Zentimeter geschlagen geben.

Roglic verteidigte damit jedoch seine auf der ersten Etappe gewonnen Führung in der Gesamtwertung, Evenepoel und Ciccone sind mit je sechs Sekunden Rückstand die ersten Verfolger. Deutsche Fahrer hatten mit der Entscheidung nichts zu tun. Mit Jay Hindley (9.) und Cian Uijdebroeks (10.) konnten aber zwei Fahrer aus dem Team Bora-hansgrohe in die Top Ten fahren.

Am Mittwoch führt die 3. Etappe über 180,5 Kilometer von Olost nach La Molina. Dabei stehen drei Bergwertungen der ersten Kategorie sowie ein der "Especial" Kategorie an. Mit insgesamt 3962 Höhenmetern und dem Schlussanstieg auf 1680 Metern Höhe dürfte es erneut zu einem Kräftemessen der Favoriten kommen.

2. Etappe Mataro - Vallter 2000 (165,40 km)

1. Giulio Ciccone (Italien) - Trek - Segafredo 4:13:37 Std.; 2. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma + 0 Sek.; 3. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step; 4. Mikel Landa Meana (Spanien) - Bahrain Victorious + 11; 5. Adam Yates (Großbritannien) - UAE Team Emirates; 6. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates; 7. Esteban Chaves (Kolumbien) - EF Education-EasyPost + 15; 8. Michael Woods (Kanada) - Israel-Premier Tech; 9. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe; 10. Cian Uijtdebroeks (Belgien) - Bora-hansgrohe; ... 38. Anton Palzer (Ramsau bei Berchtesgaden) - Bora-hansgrohe + 3:03 Min.

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 2. Etappe:

1. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma 8:01:38 Std.; 2. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step + 6 Sek.; 3. Giulio Ciccone (Italien) - Trek - Segafredo; 4. Mikel Landa Meana (Spanien) - Bahrain Victorious + 27; 5. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates; 6. Michael Woods (Kanada) - Israel-Premier Tech + 31; 7. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe; 8. Esteban Chaves (Kolumbien) - EF Education-EasyPost; 9. Cian Uijtdebroeks (Belgien) - Bora-hansgrohe + 41; 10. Marc Soler (Spanien) - UAE Team Emirates + 46; ... 43. Anton Palzer (Ramsau bei Berchtesgaden) - Bora-hansgrohe + 4:06 Min.